एप्पल, नींबू या केला, क्या खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद?

best fruits for immunity boosting: आजकल सेहत को लेकर लोगों की जागरूकता तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में यह सवाल आम होता जा रहा है कि रोज़ाना खाने के लिए कौन-सा फल सबसे ज्यादा लाभदायक है? खासतौर पर जब आपके सामने तीन हेल्दी विकल्प हों, एप्पल (सेब), नींबू और केला। तीनों ही फलों को सुपरफूड कहा जाता है और हर किसी के अपने-अपने फायदे हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा पोषण किसमें है? किसे रोज खाना आपके शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है? आइए इसे आसान भाषा में और विस्तार से समझते हैं।

सेब (Apple)

सेब को अक्सर “An apple a day keeps the doctor away” कहावत से जोड़ा जाता है, और यह सच भी है। सेब में फाइबर, विटामिन C, और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। यह फल वजन कंट्रोल करने, दिल की सेहत सुधारने और ब्लड शुगर को बैलेंस करने में मदद करता है। सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। इसके छिलके में मौजूद पेक्टिन नाम का घुलनशील फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है और पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है।