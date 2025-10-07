Karwa Chauth Food 2025: करवा चौथ पर खाने में क्या-क्या बनता है? ट्राई करें ये 5 स्पेशल रेसिपी आइडियाज

Karwa Chauth Special Recipes: करवा चौथ का त्योहार पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार और समर्पण का प्रतीक है। करवा चौथ सुहागिनों के लिए एक अत्यंत पवित्र त्योहार है, जब वे अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। चांद को अर्घ्य देने और व्रत खोलने के बाद, महिलाएं पारंपरिक और स्वादिष्ट पकवानों से अपनी थाली सजाती हैं। ये व्यंजन न केवल त्योहार की खुशी बढ़ाते हैं, बल्कि व्रत के बाद शरीर को ऊर्जा और पोषण भी देते हैं। पारंपरिक रूप से, इस दिन की थाली में मीठे और नमकीन व्यंजनों का एक संतुलित मिश्रण होता है, जिन्हें आप अपनी पारण की थाली के लिए अभी नोट कर सकती हैं:ALSO READ: Jain food: जैन फूड स्वादिष्ट दाल मखनी बनाने की सात्विक रेसिपी

यहां करवा चौथ के पकवान और रेसिपीज से जुड़ी 5 व्यंजन की विधियां बताई जा रही है। आइए जानते हैं...

करवा चौथ पर बनाएं ये 5 खास पकवान (Karwa Chauth Special Recipes) 1. दाल मखनी (Rich & Creamy Dal Makhani): व्रत खोलने के बाद दाल मखनी एक पौष्टिक और शानदार व्यंजन है, जो उत्सव की थाली को शाही बनाता है।

सामग्री: साबुत उड़द दाल, राजमा, प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, घी/मक्खन, क्रीम, और गरम मसाला।

सरल विधि:

1. दाल और राजमा को रातभर भिगोकर सुबह उबाल लें। 2. एक कड़ाही में घी/मक्खन गरम करें, जीरा, प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट और टमाटर की ग्रेवी डालकर अच्छी तरह भूनें।

3. उबली हुई दाल-राजमा को मसालों के साथ मिलाएं। 4. पानी या दूध डालकर धीमी आँच पर 15-20 मिनट तक पकने दें, जिससे दाल अच्छी तरह से 'घुल' जाए।

5. अंत में क्रीम और मक्खन डालकर 2-3 मिनट पकाएँ। हरे धनिये से गार्निश करें। 2. पनीर बटर मसाला (Paneer Butter Masala): यह डिश भारतीय त्योहारों की थाली में एक अनिवार्य स्थान रखती है।

सामग्री: पनीर, काजू, टमाटर, बटर, क्रीम, अदरक पेस्ट, और गरम मसाले।

सरल विधि: 1. टमाटर और काजू का पेस्ट तैयार करें। 2. कड़ाही में बटर गरम करें, साबुत मसाले (तेज पत्ता, इलायची, दालचीनी) डालें।

3. अदरक पेस्ट और फिर टमाटर-काजू का पेस्ट डालकर अच्छी तरह भूनें जब तक तेल अलग न होने लगे। 4. हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक मिलाएँ।

5. पनीर के टुकड़े और थोड़ी सी क्रीम डालकर 5 मिनट धीमी आँच पर पकाएँ। 3. आलू-टमाटर की कचौड़ी/पूड़ी वाली सब्जी (Aloo-Tamatar ki Sabzi with Puri): यह उत्तर भारत की एक बेहद पारंपरिक और सात्विक डिश है, जिसे कई घरों में करवा चौथ के पारण में बनाया जाता है।

सामग्री: आलू, टमाटर, हरी मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, और कचौड़ी/पूड़ी बनाने के लिए आटा/सूजी/मैदा।



सरल विधि: 1. आलू उबालकर छील लें। टमाटर को पीस लें या बारीक काट लें। 2. कड़ाही में तेल/घी गरम करें, जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगाएँ।

3. टमाटर प्यूरी, हल्दी, धनिया पाउडर, और नमक डालकर अच्छे से भूनें। 4. उबले आलू को हाथों से तोड़कर ग्रेवी में मिलाएँ और पानी डालकर 10 मिनट तक पकाएँ।

5. गरम-गरम पूरी या कचौड़ी के साथ परोसें। 4. मीठे पुए (Gulgule / Sweet Pua): मीठा खाने के बिना कोई भी त्योहार अधूरा होता है, और मीठे पुए उत्तर भारतीय थाली की पारंपरिक मिठाई हैं।

सामग्री: गेहूं का आटा, गुड़ या चीनी, सौंफ, इलायची पाउडर, और तलने के लिए घी।

सरल विधि: 1. गुड़ को पानी में घोलकर उसका घोल तैयार कर लें (या चीनी का उपयोग करें)।

2. आटे में यह घोल, सौंफ और इलायची पाउडर डालकर गाढ़ा घोल तैयार करें (घोल ऐसा हो कि गिराने पर धीरे-धीरे गिरे)।

3. इस घोल को 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें। 4. कड़ाही में घी गरम करें और छोटे-छोटे पुए डालकर मध्यम आँच पर सुनहरा होने तक तलें।

5. मूंग दाल का हलवा (Moong Dal Halwa): यह एक समृद्ध, पौष्टिक और स्वादिष्ट मिठाई है जो व्रत खोलने के बाद आपको तुरंत ऊर्जा देगी।

सामग्री: मूंग दाल, घी, चीनी, दूध/खोया, इलायची पाउडर, और सूखे मेवे।

सरल विधि: 1. मूंग दाल को 5-6 घंटे भिगोकर दरदरा पीस लें। 2. भारी तले की कड़ाही में खूब सारा घी गरम करें।

3. पिसी हुई दाल डालकर धीमी आँच पर सुनहरा होने तक और घी छोड़ने तक लगातार भूनें। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है।

4. दूध/खोया, चीनी, और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। 5. जब हलवा गाढ़ा हो जाए और कड़ाही छोड़ने लगे, तो इसे मेवों से गार्निश करके गरमागरम परोसें।



