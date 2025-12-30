Biodata Maker

देखते ही देखते खाक हुई 35 करोड़ की इमारत, इंदौर के इस इलाके में लगी भीषण आग

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 (19:09 IST)
File Photo
इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एमआर 11 के पास मंगलवार दोपहर आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई। यहां केमको चॉकलेट फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते इसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया।

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना के दौरान हुए विस्फोट की वजह से फैक्ट्री की पूरी बिल्डिंग ढह गई है। बताया जा रहा है कि यह इमारत करीब 35 करोड़ की थी। मामले की जांच की जा रही है।

लसूड़िया टीआई तारेश सोनी के मुताबिक फैक्ट्री के पिछले हिस्से में दोपहर करीब 1 बजे आग लगने की जानकारी मिली थी। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री में मौजूद तीन कर्मचारी घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। धमाका इतना जोरदार था कि कंक्रीट का ढांचा पूरी तरह गिर गया।

फैक्ट्री मालिक के मुताबिक इस आगजनी और बिल्डिंग गिरने से लगभग 35 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। हालांकि, जांच में यह बात सामने आई है कि जिस बिल्डिंग में फैक्ट्री संचालित थी, उसे पहले ही दिवालिया घोषित किया जा चुका था और मामला कोर्ट में विचाराधीन था। पिछले कुछ दिनों से फैक्ट्री बंद थी और यहां उत्पादन का काम नहीं किया जा रहा था।
Edited By: Navin Rangiyal

