इंदौर एयरपोर्ट पर बैगेज वजन को लेकर विवाद, यात्री ने की शिकायत, प्रबंधन ने दिए जांच के आदेश

यात्री ने सोशल मीडिया पर शिकायत की और कहा, मशीनें सामान का वजन ज्‍यादा बता रही है

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (14:16 IST)
इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल पर एयरलाइंस द्वारा यात्रियों के बैगेज तोलने वाली मशीनों में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। इंदौर से यात्रा कर रहे एक यात्री ने इंडिगो एयरलाइंस के चेक-इन काउंटर पर लगे वजन तोलने वाले उपकरणों की सटीकता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए हैं कि उनके बैग का वजन घर पर और देश के अन्य एयरपोर्ट पर सही पाया गया, लेकिन इंदौर एयरपोर्ट पर उसी बैग का वजन ज्यादा दिखा रहा था।

क्‍या कहा यात्रियों ने : यात्री मनोज महाजन ने दोपहर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट कर इंडिगो और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से चेक-इन काउंटरों पर लगी वेट मशीनों के कैलिब्रेशन की मांग की। उन्होंने कहा कि यह समस्या बार-बार सामने आ रही है, जिससे यात्रियों में असंतोष और अविश्वास पैदा हो रहा है। उन्होंने लिखा कि उनके घर पर जब उन्होंने बैग का वजन किया तो वो सही था, यही वजन बेंगलुरु और नागपुर एयरपोर्ट पर भी बताया गया, लेकिन इंदौर में यह ज्यादा बताया गया।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिए जांच के आदेश : यात्री की शिकायत पर इंदौर एयरपोर्ट के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जवाब दिया गया। अथॉरिटी ने कहा कि शिकायत को गंभीरता से लिया गया है और इंडिगो चेक-इन काउंटरों पर लगे वजन मापने वाले उपकरणों की जांच एवं आवश्यक कैलिब्रेशन के लिए संबंधित एजेंसियों और एयरलाइन को सूचित कर दिया गया है। यात्रियों को सटीक और निष्पक्ष सेवा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग : मनोज महाजन ने आगे यह भी कहा कि चूंकि यह अनुभव कई यात्रियों के साथ दोहराया जा रहा है, इसलिए कैलिब्रेशन पूरा होने के बाद आधिकारिक पुष्टि साझा की जानी चाहिए ताकि यात्रियों का भरोसा बहाल हो सके। उन्होंने इंडिगो से भी सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने की मांग की। कई यात्रियों का कहना है कि अक्सर एयरलाइन इस तरह से यात्रियों से अवैध वसूली करती है और यात्री एयरपोर्ट पर असहाय हो जाते है।
