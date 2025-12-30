एस्ट्रो वीडी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का शुभारंभ समारोह संपन्न

एस्ट्रो वीडी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के आधिकारिक शुभारंभ समारोह का गरिमामय आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत गौदान एवं संगीतमयी सुंदरकांड पाठ के साथ की गई, जिससे संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिकता, सकारात्मक ऊर्जा एवं श्रद्धा भाव से परिपूर्ण हो गया। समारोह के दौरान समाजसेवा, जनकल्याण एवं मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ाने का सामूहिक संकल्प लिया गया।

फाउंडेशन के अध्यक्ष पंडित डॉ. विशाल दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि संस्था समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, जरूरतमंदों की सहायता तथा सामाजिक जागरूकता जैसे क्षेत्रों में फाउंडेशन निरंतर सक्रिय भूमिका निभाएगा।

संस्था के सचिव रजत सिंह कुशवाह एवं कोषाध्यक्ष सनी सोनी ने भी फाउंडेशन की कार्ययोजना एवं भावी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि परोपकार, सेवा और समर्पण ही संस्था की मूल भावना है। फाउंडेशन समाज हित में पारदर्शिता एवं निरंतरता के साथ कार्य करेगा। इस अवसर पर विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में हर्षल गौड़, पंडित संदीप शर्मा एवं संदीप चौधरी की उपस्थिति रही।

अतिथियों ने संस्था के उद्देश्यों एवं प्रयासों की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए एक सकारात्मक और प्रेरणादायक पहल बताया। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य नागरिक, समाजसेवी, संस्था के सदस्य एवं शुभचिंतक उपस्थित रहे। संपूर्ण आयोजन सौहार्दपूर्ण, अनुशासित एवं धार्मिक वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।