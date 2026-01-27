rashifal-2026

लिव इन रिश्‍ते का खूनी अंजाम, प्रेमिका ने साथ छोड़ा तो प्रेमी ने भाई का किया ये अंजाम, पूरा घर खून से रंग दिया

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 27 जनवरी 2026 (16:55 IST)
इंदौर में हुई एक हत्‍या ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। यह हत्‍या लिव इन में रहने वाले एक प्रेमी ने किया।
दरअसल, एरोड्रम इलाके में लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे एक युवक ने संबंध तोडने पर अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर उसके भाई को बेरहमी से मार डाला। बाद में उसने खुद को भी घायल करने की कोशिश की।

क्‍या है पूरा हत्‍याकांड : एरोड्रम क्षेत्र के 60 फीट रोड पर रहने वाली युवती विधि लखावत का वेदांत सोलंकी निवासी बिजासन रोड से पुराना परिचय था। दोनों लिव-इन-रिलेशनशिप में लंबे समय तक रह रहे थे, लेकिन बाद में विवाद होने पर दोनों थाने पहुंच गए। हालांकि थाने पर पुलिस के सामने दोनों पक्षों में समझौता भी हुआ था कि अब वे एक-दूसरे से अलग हो जाएंगे और फिर दोनों पक्ष थाने से चले गए थे, लेकिन सोमवार को वेदांत युवती के घर पहुंचा और विवाद करते हुए युवती सहित उसकी मां और भाई विधान लखावत पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि वेदांत ने पहले युवती पर हमला किया तो बीच-बचाव में उसकी मां और भाई विधान आया तो उन्हें भी चाकू मार दिए। इसके बाद उसने खुद पर भी हमला कर घायल कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले तो घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और फिर वेदांत से चाकू लेकर उसे गिरफ्तार किया। इलाज के दौरान विधान की मौत हो गई।

घटना को अंजाम देने के बाद वेदांत ने खुद को चाकू मारा और सोफे पर बैठ गया। जैसे ही पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो वह पुलिस को डराने लगा। वह पुलिस को धमकी देकर कहने लगा कि उसके पास नहीं आए, नहीं तो वह खुद को चाकू मारकर जान दे देगा। हत्यारे वेदांत के शरीर से खून बह रहा था और वह पुलिस को धमकाता भी जा रहा था। पुलिस इस बात को लेकर चौकन्नी थी कि वह दोबारा खुद को हानि पहुंचाने की कोशिश न करे, इसलिए उसे बातों में उलझाया और उससे चाकू लेकर उसे भी इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत खतरे के बाहर है। उधर, उस पर हत्या का केस भी दर्ज कर लिया है। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी लेगी। आरोपी वेदांत के माता-पिता नहीं हैं। अपने वह काका-काकी के पास रहता है।
