Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मदरसों की गतिविधियां संदिग्‍ध, सरकार रखें नजर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्‍यों कही ये बात?

Advertiesment
हमें फॉलो करें Madrassa activities are suspicious

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 3 नवंबर 2025 (16:48 IST)
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अब बाहर के लोग आकर मदरसा में काम करने लगे है। उनकी गतिविधियां कई बार संदिग्ध रहती हैं। वे अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मदरसा में जो लोग पढ़ाते है। उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए।

बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। उन्‍होंने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसों से जुड़े केंद्रों में अवैध गतिविधियां सामने आ रही हैं। वे खंडवा जिले के मदरसे में 20 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए जाने के सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि अब बाहर के लोग आकर मदरसा में काम करने लगे हैं। उनकी गतिविधियां कई बार संदिग्ध रहती हैं। वे अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मदरसा में जो लोग पढ़ाते हैं। उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए। सरकार को मदरसों की गतिविधियों पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करुंगा, ताकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में मदरसे चल रहे है। उसे लेकर एक नीति बनना चाहिए। विजयवर्गीय ने अन्य सवालों के जवाब भी दिए।

विजयवर्गीय सोमवार को सिटी बस कार्यालय में शहरी विकास से जुड़ी बैठक में शमिल होने गए थे। वहां पर उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की। आपको बता दें कि खंडवा के जुबेर उसके एक साथी को मालेगांव पुलिस ने नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों के पास दस लाख रुपए के नकली नोट मिले। पुलिस को पता चला कि जुबेर खंडवा के पैठियां गांव के मदरसे में रहता है। बाद में खंडवा पुलिस ने मदरसे पर छापा मारा तो वहां पर भी एक बैग में नकली नोट बरामद हुए। बैग में पांच-पांच सौ के नकली नोट बरामद हुए थे। मदरसे से बीस लाख के नकली नोट मिले।
Edited By: Navin Rangiyal

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Share Bazaar में हुई मामूली बढ़त, Sensex 84000 के करीब पहुंचा, Nifty भी चढ़ा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels