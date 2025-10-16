Dharma Sangrah

किन्नर मामले में बड़ा अपडेट, मुख्य आरोपी सपना हाजी गिरफ्तार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (14:24 IST)
Kinnar case update : इंदौर के नंदलालपुरा में 24 किन्नरों द्वारा सामूहिक आत्‍महत्‍या के प्रयास मामले में हड़कंप के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सपना हाजी और उसके 3 साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सपना को गिरफ्तार कर लिया है। किन्नर पायल गुरु (नंदलालपुरा) और किन्नर सपना हाजी (एमआर-10) में लंबे समय से विवाद चल रहा है। 2 मीडियाकर्मियों पर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के गंभीर आरोप लगाने के कुछ ही घंटों के बाद 24 किन्नरों ने ये खौफनाक कदम उठाया था। इसके बाद नाराज साथी किन्नर सड़क पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की।

सपना हाजी और उसके 3 साथियों के खिलाफ FIR : खबरों के अनुसार, 24 किन्नरों द्वारा सामूहिक आत्‍महत्‍या के प्रयास मामले में हड़कंप के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सपना हाजी और उसके 3 साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सपना को गिरफ्तार कर लिया है। किन्नर पायल गुरु (नंदलालपुरा) और किन्नर सपना हाजी (एमआर-10) में लंबे समय से विवाद चल रहा है।
किन्नरों ने इसलिए उठाया ये खौफनाक कदम : 2 मीडियाकर्मियों पर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के गंभीर आरोप लगाने के कुछ ही घंटों के बाद 24 किन्नरों ने ये खौफनाक कदम उठाया था। इसके बाद नाराज साथी किन्नर सड़क पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। हाल ही में एक किन्नर ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी किन्नर समाज के 2 गुटों में विवाद हुआ था।

डेढ़ लाख लिए और धमकी भी दी : जिसके बाद 2 पत्रकारों का इनके घर में आना जाना बढ़ने लगा। दोनों किन्नर को ब्लेकमेल करते थे। इन्होंने एक किन्नर के साथ रेप भी किया। इन्होंने किन्नर से डेढ़ लाख भी लिए और धमकी भी दी। बीते कुछ महीनों से संपत्ति को लेकर पायल गुरु और सीमा गुरु के बीच विवाद चल रहा था। इसके चलते दोनों के गुटों के बीच कई बार झगड़े भी हुए।
सपना के खौफ के कारण की आत्महत्या की कोशिश : दोनों पक्ष एक-दूसरे पर थानों में शिकायतें कर चुके हैं। किन्नरों का आरोप है कि सपना हाजी,उसका प्रेमी राजा हासमी,साथी विजय, वकील, पंकज, अक्षय से धमकी मिल रही है। सपना के खौफ के कारण आत्महत्या की कोशिश की है।
एमवाय हॉस्पिटल पहुंचने के बाद कुछ किन्नर अस्पताल के बाहर बैठे थे, जिसमें से चार किन्नरों ने पेट्रोल की बोतल हाथ में लेकर आत्महत्या करने की धमकी भी दी। पुलिस ने एक किन्नर की शिकायत पर 2 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म सहित वसूली और मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
