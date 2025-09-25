Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






नो एंट्री पर मुस्‍लिम कर्मचारियों का प्रदर्शन, कहा, क्‍यों छीन रहे रोजगार, एकलव्‍य बोले, जिहादी मानसिकता के खिलाफ है लड़ाई

Advertiesment
हमें फॉलो करें love jihad

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (14:44 IST)
इंदौर में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए हाल ही में चलाए गए नो एंट्री अभियान के खिलाफ मुस्‍लिम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। दरअसल, हाल ही में एकलव्य गौड़ ने व्यापारियों की बैठक ली थी और कहा था कि कपड़ों की दुकानों पर महिलाएं आती हैं।
ALSO READ: Love jihad : इंदौर में लड़कियों का नंबर मांगा तो खैर नहीं, विधायक के बेटे ने जारी किया फरमान
मुस्लिम कर्मचारी उनसे मेल-जोल बढ़ाते है, और उनको कपड़ों की डिजाइन भेजने के बहाने उनका मोबाइल नंबर ले लेते हैं। इसके बाद वे हिंदू युवतियों के साथ लव जिहाद को अंजाम देते है। इस रोकने के लिए व्‍यापारियों से कहा गया था कि वे अपनी दुकानों में काम करने के लिए मुस्‍लिम युवकों को रोजगार न दें, और जो काम कर रहे हैं उन्‍हें निकालें।
ALSO READ: इंदौर-भोपाल में गरबों पर गाइडलाइन, गैर-हिन्दुओं की गरबा में एंट्री पर गरमा रहा माहौल, क्‍या है Love Jihad कनेक्‍शन?
क्‍या कहा मुस्‍लिम कर्मचारियों ने : इस अभियान के बाद कई मुस्‍लिम कर्मचारियों ने इस अभियान के खिलाफ आपत्‍ति जताकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि क्‍लॉथ मार्केट में सैकड़ों मुस्‍लिम कर्मचारी दुकानों में काम करते हैं। मुस्‍लिम कर्मचारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर निकले और अपनी नाराजगी दर्ज कराई। उनका कहना है कि राजनीति चमकाने के लिए हमारे व्यापार और रोजगार से खिलवाड़ किया जा रहा है। हम पहले भारतीय हैं। हर मुद्दे को हिन्दू-मुस्लिम में बांटना गलत है। वे दोपहर में बजाजा खाना चौक से राजवाड़ा पर पैदल मार्च करते हुए निकले। उनके हाथों में तख्तियां भी थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे वर्षों से दुकानों में नौकरी कर रहे है। कभी किसी तरह की शिकायत नहीं आई।
webdunia

यह अस्‍तित्‍व की लड़ाई है : हिंद रक्षक संगठन के प्रमुख एकलव्‍य गौड़ ने वेबदुनिया को बताया कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि दुकानों से मुस्‍लिमों को हटाया जाए, मैंने यह कहा है कि जिहादी मानसिकता वाले लोगों को हटाया जाए, जो हिंदू बहन बेटियों को अपना शिकार बना रहे हैं। उन्‍होंने बताया कि लव जिहाद को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इंदौर लव जिहाद का केंद्र बनता जा रहा है। यह एक संगठित अपराध हो गया है। यूपी से लेकर मध्‍यप्रदेश तक और महाराष्‍ट्र से लेकर केरल तक यही हो रहा है। झांगूर बाबा कांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जहां तक मुस्‍लिमों के भाईचारे की बात है तो जब हिंदुओं पर अत्‍याचार होते हैं, कश्‍मीर से लेकर पुलवामा और पहलगाम में तब यह हिंदुओं के साथ खड़े नजर क्‍यों नहीं आते। तब इनकी गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा कहां चला जाता है। जिस तरह से हिंदू बहनों के साथ यह सब हो रहा है ऐसे में यह अस्‍तित्‍व की लड़ाई बन गई है और हम किसी भी कीमत पर हिंदुओं अस्‍तित्‍व को खतरे में नहीं डालने देंगे।
ALSO READ: मोहसिन ने शूटिंग एकेडमी को बनाया Love Jihad का अड्डा, उसके मोबाइल से 150 हिंदू लड़कियों के चैट्स और वीडियो मिले
बता दें कि एकलव्‍य गौड़ ने इंदौर में लव जिहाद को रोकने के लिए क्लॉथ मार्केट के व्यापारियों से कहा कि वे अपनी दुकानों से मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दे। इस चेतवानी का इंदौर में मुस्लिम व्यापारी व कर्मचारियों ने विरोध किया। हाथों में तख्तियां लेकर उन्‍होंने नाराजगी दर्ज की। पिछले दिनों एकलव्य गौड़ ने व्यापारियों की बैठक ली थी और कहा था कि कपड़ों की दुकानों पर महिलाएं आती है। मुस्लिम कर्मचारी उनसे मेल-जोल बढ़ाते है और लव जिहाद को अंजाम देते है। इस कारण व्यापारी अपनी दुकानों से मुस्लिम कर्मचारियों को तुरंत हटा दें।

आबादी को बढ़ाने की साजिश : भाजपा नेता एकलव्य गौड़ का कहना है कि लव जिहाद के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। दुकानों पर महिला कर्मचारी भी काम करती है। मुस्लिम कर्मचारी उनसे मेलजोल बढ़ाते है और उन्हें फांसते हैं। इसके अलावा महिला ग्राहकों से भी मेलजोल बढ़ाते हैं। इस तरह के लव जिहाद के कई मामले सामने आए है। इस कारण हमने शीतला माता व क्लॉथ मार्केट के व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे मुस्लिम कर्मचारियों को दुकानों पर न रखे।

हिंद रक्षक संगठन की रडार पर : बता दें कि हिंद रक्षक संगठन के प्रमुख एकलव्य गौड़ ने बाकायदा अभियान चलाया और ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वाले युवकों को चिन्हित किया। एकलव्य के मुताबिक इस अभियान के तहत सीतलामाता बाजार और कपड़ा बाजार के व्यापारियों से मुलाकात कर जिहादी मानसिकता वाले कर्मचारियों को दुकानों से हटाने की मांग की गई है।
Edited By: Navin Rangiyal 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: धर्मेंद्र प्रधान बिहार में भाजपा के चुनाव प्रभारी

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels