होलिका दहन में जली सोनम रघुवंशी की साड़ी, राजा की मां बोली- मेरे बेटे के साथ खेली थी खून की होली, इसलिए...

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब होलिका दहन के मौके पर एक भावुक और प्रतीकात्मक फैसला सामने आया है। राजा रघुवंशी के परिवार ने सोनम द्वारा शादी में फेरों के समय पहनी गई साड़ी को होलिका दहन के दौरान आग के हवाले कर दिया।





इस दौरान राजा की मां ने कहा कि मेरे बेटे के साथ सोनम ने खून की होली खेली थी। इसलिए उसकी साडी का दहन किया है। बता दें कि इंदौर में साल 2025 में हुआ राजा रघुवंशी हत्याकांड ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस मर्डर केस ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। सोशल मीडिया पर हनीमून को लेकर कई मीम्स भी बनने लगे थे। हत्याकांड के खुलासे में राजा की पत्नी सोनम ही कातिल निकली थी। जिसने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर शिलांग में राजा की हत्या कराई थी। वहीं उस घटना को एक साल होने वाले हैं। होली के मौके पर मृतक राजा की मां ने अपने बेटे को याद करते हुए होलिका दहन पर शादी का जोड़ा जलाने की बात कही।





ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के बाद पहली होली पर परिजनों ने उसे याद किया। राजा की मां उमा रघुवंशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरा परिवार राजा को याद कर रहा है। पिछले साल 2025 की होली राजा ने अपने घर के बाहर दोस्तों के साथ खेली थी। उमा रघुवंशी ने बताया कि पिछले साल सोनम के घर से होली पर फोन आया था और हमें अपने घर इनवाइट किया था। जिसके बाद मैं और राजा सोनम के घर गए थे।





2025 में हुई थी राजा की हत्या : बता दें कि साल 2025 में राजा पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय गया था। जहां शिलांग में राजा की हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोनम की गिरफ्तारी के बाद उस पर आरोप है कि सोनम ने प्रेमी राज के साथ मिलकर राजा की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराई थी। सोनम, राज और तीन हमलावर विशाल चौहान, आकाश राजपूता और आनंद कुर्मी शिलांग जेल में बंद हैं। कोर्ट में केस चल रहा है।

Edited By: Naveen R Rangiyal