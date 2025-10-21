Dharma Sangrah

बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का पाकिस्तानी सुरक्षाबलों की गाड़ी पर हमला, 5 जवानों की मौत, अब तक 10 सैनिकों की हुई मौत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 (11:27 IST)
भारत के लिए आतंकी साजिशें रचने वाले पाकिस्तान के लिए अब बलूचिस्तान बड़ा सिरदर्द बन गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक अब पाकिस्तानी सेना पर लगातार दूसरे दिन हमला हुआ है। मंगलवार को बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाक सेना को निशाना बनाया है। हमले में 5 सैनिकों की मौत हो गई है। हमले में 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
इससे पहले सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा इलाके में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकियों ने पाक सेना को निशाना बनाया था। हमले में भी 5 सैनिक मारे गए थे।
सोमवार को टीटीपी आंतकियों ने डेरा इस्माइल खान जिले में सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन (एसएनजीपीएल) को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इसके चलते वहां तैनात सैनिकों पर हमला किया गया। खबरों के मुताबिक हमले में 5 जवान मारे गए। जवाबी कार्रवाई में 8 आंतकी मारने का दावा किया गया था।

