बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का पाकिस्तानी सुरक्षाबलों की गाड़ी पर हमला, 5 जवानों की मौत, अब तक 10 सैनिकों की हुई मौत

भारत के लिए आतंकी साजिशें रचने वाले पाकिस्तान के लिए अब बलूचिस्तान बड़ा सिरदर्द बन गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक अब पाकिस्तानी सेना पर लगातार दूसरे दिन हमला हुआ है। मंगलवार को बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाक सेना को निशाना बनाया है। हमले में 5 सैनिकों की मौत हो गई है। हमले में 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।