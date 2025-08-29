इजराइल के तेवर हुए और भी तीखे, गाजा के सबसे बड़े शहर को घोषित किया युद्ध क्षेत्र

गाजा सिटी, दीर अल-बलाह और मुवासी में रणनीतिक रोक लागू रही। इन 3 जगहों पर लाखों विस्थापित लोग शरण लिए हुए हैं। यह बदलाव ऐसे समय आया है, जब इजराइल अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए हजारों सैनिकों को तैनात कर रहा है। इजराइल की सेना ने यह नहीं बताया कि उसने दिन में युद्ध शुरू करने की योजना के बारे में निवासियों या सहायता समूहों को सूचित किया है या नहीं।