इजराइल के तेवर हुए और भी तीखे, गाजा के सबसे बड़े शहर को घोषित किया युद्ध क्षेत्र

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गाजा सिटी , शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (16:24 IST)
Israel's attitude became even more aggressive: इजराइल की सेना (Israeli military) ने शुक्रवार को गाजा सिटी (Gaza City) को खतरनाक युद्ध क्षेत्र (dangerous war zone) बताते हुए कहा कि वह शहर में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए दी गई दोपहर तक की छूट को भी हटा रही है। यह शहर उन जगहों में से एक है, जहां इजराइल ने पिछले महीने सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक भोजन और सहायता सामग्री पहुंचाने के लिए लड़ाई रोक दी थी।ALSO READ: नेतन्याहू ने रखी मांग, अगर हिज्बुल्लाह को निरस्त्र किया जाए तो इजराइल लेबनान से हट जाएगा
 
लाखों विस्थापित लोग शरण लिए हुए हैं : गाजा सिटी, दीर अल-बलाह और मुवासी में रणनीतिक रोक लागू रही। इन 3 जगहों पर लाखों विस्थापित लोग शरण लिए हुए हैं। यह बदलाव ऐसे समय आया है, जब इजराइल अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए हजारों सैनिकों को तैनात कर रहा है। इजराइल की सेना ने यह नहीं बताया कि उसने दिन में युद्ध शुरू करने की योजना के बारे में निवासियों या सहायता समूहों को सूचित किया है या नहीं।ALSO READ: इजराइली सेना की गाजा में युद्ध के नए चरण की योजना, 50 हजार रिजर्व सैनिकों की होगी तैनाती
 
इजराइल ने पहले भी कहा है कि गाजा सिटी हमास का गढ़ है, जहां बारूदी सुरंगों का जाल बिछा है। यह शहर इस क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी केंद्र है। संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को कहा कि अगर इजराइल अपनी योजना के अनुसार हमला करता है तो इस क्षेत्र में अस्पतालों के बिस्तरों की आधी क्षमता खत्म हो सकती है।(भाषा)ALSO READ: इजराइल का यमन पर बड़ा हमला, हूती विद्रोहियों को बनाया निशाना
 
