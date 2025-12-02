फिर सामने आया Pakistan का घटियापन, श्रीलंका के तूफान पीड़ितों को भेजी एक्सपायरी भोजन सामग्री, भारत खोला था एयरस्पेस

भारत ने शुरू किया था ऑपरेशन सागर बंधु

श्रीलंका के चक्रवात पीड़ितों के लिए भारत ने 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत बड़ा राहत अभियान शुरू किया है। भारत ने 53 टन राहत सामग्री- जिसमें आपातकालीन राशन, टेंट, कंबल, हाइजीन किट, दवाएं और सर्जिकल सप्लाइज शामिल हैं। भारतीय नौसेना के दो जहाज 9.5 टन सामग्री कोलंबो पहुंचा चुके हैं, जबकि भारतीय वायुसेना के तीन विमान 31.5 टन अतिरिक्त सहायता लेकर रवाना हैं। 5 सदस्यीय मेडिकल टीम और 80 सदस्यों वाली एनडीआरएफ टीम भी तैनात कर दी गई है।