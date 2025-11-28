पाकिस्तान को अंतिम ओवर में हराकर श्रीलंका ने बनाई फाइनल में जगह

Hanuman Chalisa

शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (13:55 IST)
PAKvsSL कामिल मिशारा (76) और कुसल मेंडिस (40) के बाद दुश्मांता चमीरा (चार विकेट) के शानदार प्रदर्शन के दम पर श्रीलंका ने त्रिकोणीय छठे टी-20 मुकाबले में पाकिस्तान को छह रनों से हरा दिया। 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान के बल्लेबाजों को दुष्मंथा चमीरा के घातक गेंदबाजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा और उसने 43 के स्कोर पर अपने चार विकेट गंवा दिये। साहिबजादा फरहान (नौ), बाबर आजम (शून्य), फखर जमान (एक) तथा सैम अयुब 27 रन बनाकर आउट हुये।

ऐसे सकंट के समय कप्तान आगा सलमान ने उस्मान खान के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए 56 रन जोड़े। 13वें ओवर में वानिंदु हसरंगा ने उस्मान खान 23 गेंदों में 33 रन को आउटकर तोड़ा। मोहम्मद नवाज 16 गेंदों में 27 और फहीम अशरफ सात रन बनाकर आउट हुये। दुश्मांता चमीरा ने शुरुआती शानदार स्पेल के बाद आखिरी ओवर में हिम्मत बनाए रखी। उन्होंने आखिरी ओवर में तीन रन दिए और पाकिस्तान को सात विकेट पर 178 के स्कोर पर रोक कर मुकाबला छह रनों से मुकाबला अपने नाम किया। कप्तान आगा सलमान ने 44 गेंदों में चार चौके और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 63 रनों की पारी खेली।

श्रीलंका के लिए दुश्मांता चमीरा ने चार ओवर में 20 रन देकर चार विकेट झटके। इशान मलिंगा को दो विकेट मिले। वानिंदु हसरंगा ने एक बल्लेबाज को आउट किया। इससे पहले पाकिस्तान ने गुरुवार रात खेले मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट पर 184 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।
श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने तीसरे ही ओवर में पथुम निशंका (आठ) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कुसल मेंडिस ने कामिल मिशारा के साथ पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 66 रन जोड़े। नौवें ओवर में सलमान मिर्जा ने कुसल मेंडिस को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। कुसल मेंडिस ने 23 गेंदों में छह चौके और एक छक्का लगाते हुए (40) रन बनाये। कुसल परेरा (चार) और कप्तान दसून शानका 17 रन बनाकर आउट हुये। पाकिस्तान के लिए अबरार अहमद ने दो विकेट लिये। सलमान मिर्जा और सैम अयुब ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।



