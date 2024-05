पाक अधिकृत कश्मीर में चौथे दिन भी हड़ताल जारी, स्थिति तनावपूर्ण

Strike continues in PoK for the fourth day: पाकिस्तान के कब्जे (PoK) वाले कश्मीर में गेहूं के आटे, बिजली की ऊंची कीमतों और अधिक कर के खिलाफ शुरू की गई पूर्ण हड़ताल (Strike) सोमवार को चौथे दिन भी जारी रही जिससे पूरे क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, वहीं सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद पाकिस्तान सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के प्रयास तेज कर दिए हैं।