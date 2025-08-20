ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ट्रंप का यूक्रेन को बड़ा झटका, रक्षा के लिए नहीं भेजेंगे अमेरिकी सैनिक

Advertiesment
हमें फॉलो करें Trump big jolt to zelensky

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , बुधवार, 20 अगस्त 2025 (08:29 IST)
Trump on Russia Ukraine War : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को बड़ा झटका देते हुए मंगलवार को कहा कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा में मदद के लिए अमेरिकी सैनिकों को नहीं भेजा जाएगा।
 
ट्रंप ने एक टीवी साक्षात्कार में यह भी कहा कि नाटो में शामिल होने और रूस से क्रीमिया प्रायद्वीप को पुनः प्राप्त करने की यूक्रेन की उम्मीदें पूरी होना असंभव हैं।
 
व्हाइट हाउस में ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं के बीच सोमवार को एक लंबी बैठक हुई। पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ट्रंप ने जेलेंस्की द्वारा मांगी गई सुरक्षा गारंटी के तहत यूक्रेन की रक्षा के लिए यूरोपीय नेतृत्व वाले प्रयास में भाग लेने के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया था।
 
पिछले सप्ताह अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि पुतिन यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के विचार के लिए तैयार हैं लेकिन मंगलवार को फ़ॉक्स न्यूज चैनल के फ़ॉक्स एंड फ्रेंड्स कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यूक्रेन की रक्षा में मदद के लिए अमेरिकी सैनिकों को नहीं भेजा जाएगा।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मुंबई की बारिश में क्यों फेल हुई मोनोरेल, क्रेन की मदद से 782 यात्रियों को निकाला

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels