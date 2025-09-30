Hanuman Chalisa

ट्रंप ने गाजा युद्ध रोकने के लिए बनाया 20 सूत्रीय पीस प्लान, क्या बोले पीएम मोदी?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन/नई दिल्ली , मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (10:19 IST)
Trump Peace Plan : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल-हमास युद्ध को समाप्त करने और युद्धग्रस्त फिलिस्तीन क्षेत्र में युद्धोत्तर शासन स्थापित करने के लिए एक 20-सूत्रीय योजना पेश की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में युद्ध विराम करने की योजना पर सहमत हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि हमास इन शर्तों को स्वीकार करेगा या नहीं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गाजा युद्ध पर ट्रंप के पीस प्लान की जमकर सराहना की। ALSO READ: Donald Trump ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका से बाहर की फिल्मों पर लगा दिया 100% टैक्स, बॉलीवुड पर क्या होगा असर
 
क्या है ट्रंप का प्लान : ट्रंप की योजना के तहत एक अस्थायी शासी बोर्ड की स्थापना की जाएगी जिसके अध्यक्ष ट्रंप होंगे। इस बोर्ड में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। योजना के अनुसार यदि दोनों पक्ष इसे स्वीकार करते हैं तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि इजराइल द्वारा योजना स्वीकार किए जाने के 72 घंटों के भीतर सभी शेष बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा।
 
ट्रंप ने कहा कि यदि हमास प्रस्तावित शांति समझौते को स्वीकार नहीं करता है तो उसे (हमास) हराने के लिए इजराइल को अमेरिका का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। ALSO READ: बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने कतर से कहा- सॉरी, दोहा अटैक पर माफी मांगी
 
क्या बोले पीएम मोदी : इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा संघर्ष को समाप्त कराने संबंधी योजना का मंगलवार को स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों के साथ-साथ पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करती है।
 
सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि हम गाजा में संघर्ष को समाप्त कराने संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप की एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। यह फलस्तीनी और इजराइली लोगों के साथ-साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करती है।
edited by : Nrapendra Gupta 

