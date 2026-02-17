Festival Posters

जिनेवा में US–Iran परमाणु वार्ता, ट्रंप की ईरान को धमकी– समझौता नहीं तो अंजाम भुगतना होगा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (08:43 IST)
Trump Warns before US Iran Talk : अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में आज दूसरे दौर की परमाणु वार्ता होगी। वार्ता से पहले अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने परमाणु समझौता नहीं किया तो इसका अंजाम भुगतना होगा।
 
वॉशिंगटन जाते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं जिनेवा में हो रही बातचीत में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने ईरान को बुरे वार्ताकार बताया।
 
ट्रंप ने दावा कि हमारे पास अनिवार्य रूप से मिडिल ईस्ट में शांति है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने परमाणु क्षमता पर बी-2 हमला किया। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके पास एक महीने के भीतर परमाणु हथियार होता।
 
ओमान की मध्यस्थता में होने वाली बातचीत में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची जिनेवा पहुंचे हैं।
 
गौरतलब है कि यह वार्ता ट्रंप द्वारा तेहरान के खिलाफ बार-बार दी गई सैन्य कार्रवाई की धमकियों के बाद हो रही है। अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों को आशंका है कि ईरान का यह परणामु कार्यक्रम परमाणु बम बनाने के लिए है, लेकिन ईरानी सरकार इस बात से इनकार करती है।
edited by : Nrapendra Gupta

