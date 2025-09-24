Biodata Maker

Elon Musk के X को कर्नाटक HC से बड़ा झटका, मानने होंगे भारत के नियम, पढ़िए क्या है पूरा मामला

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (16:59 IST)
सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स कमाई जरिया बन गया है। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स को बड़ा झटका देते हुए एक्स कॉर्प की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में यह घोषित करने की मांग की गई थी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3) (बी) केंद्र सरकार के अधिकारियों को सूचना अवरुद्ध करने के आदेश जारी करने का अधिकार नहीं देती है।

याचिका में उसने कुछ खातों और पोस्ट को ब्लॉक करने के केंद्र के निर्देशों को चुनौती दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में काम करने के लिए देश के कानूनों का पालन करना होगा।
ALSO READ: पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फिर हमला, धमाके के वक्‍त ट्रेन में सवार थे 270 यात्री
यह केवल आईटी नियमों के साथ अधिनियम की धारा 69ए के तहत प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही जारी किया जा सकता है। एक्स ने केंद्र सरकार के सहयोग पोर्टल पर भी शामिल होने को भी चुनौती दी है।
 
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सूचना अवरुद्ध करने के आदेश जारी करने के सरकारी अधिकारियों के अधिकार को चुनौती देने वाली ‘एक्स’ कॉर्प की याचिका खारिज की। एक्स कॉर्प की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं, इसे खारिज किया जाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया को विनियमित करने की आवश्यकता है, इसका विनियमन आवश्यक है, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों जैसे मामलों में।  Edited by : Sudhir Sharma

