WhatsApp का यह Feature, आपके बहुत आएगा काम

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

सोमवार, 24 नवंबर 2025 (17:51 IST)
WhatsApp की ओर से लगातार नए-नए अपडेट के लिए टेस्टिंग की जाती रहती है। अब एक और नया फीचर सामने आया है। इसमें व्हाट्‍सएप यूजर अगर ग्रुप चैट में हैं तो वे जल्द ही दूसरे ग्रुप मेंबर्स को अपनी पहचान बताने के लिए पर्सनलाइज्ड टैग जोड़ सकेंगे। अपने नाम के साथ ग्रुप मेंबर्स ये टैग जोड़ सकेंगे। इसके उनको अपनी अलग पहचान बताने में आसानी होगी। इसके जरिए ग्रुप के मेंबर्स 30 कैरेक्टर्स तक का टैग अपनी पहचान बताने के लिए जोड़ सकेंगे जैसे कि कोच, मेंटर, सोशल मीडिया मैनेजर आदि। 
 
WABetaInfo के मुताबिक वॉट्सऐप एक नया 'ग्रुप मेंबर टैग' फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जो यूजर्स को ग्रुप चैट में पर्सनलाइज्ड टैग जोड़ने की सुविधा देगा। यह फीचर फिलहाल कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए एंड्रॉयड अपडेट में उपलब्ध है। हालांकि एक बात ये ध्यान रखने योग्य है कि इस टैग में कोई स्पेशल कैरेक्टर, चेकमार्क या लिंक नहीं होना चाहिए और ये सिंपल टेक्स्ट में होना चाहिए।
ये फीचर अभी WhatsApp ने केवल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर WhatsApp बीटा वर्जन के लिए उपलब्ध किया हुआ है। इसके जरिए यूजर्स नए और मौजूदा ग्रुप सभी में अपने नाम के साथ टैग जोड़ सकेंगे। WhatsApp खोलें और जिस ग्रुप में टैग लगाना है, उसे ओपन करें। ग्रुप इन्फो स्क्रीन पर जाएं। लिस्ट में अपने नाम पर टैप करें। अपनी पसंद का टैग टाइप करें। सेव पर क्लिक करें। यह फीचर बड़े और स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स में कम्युनिकेशन और पहचान को स्पष्ट करने में काफी उपयोगी साबित हो सकता है।
 
क्या हैं खास बातें
यह टैग ग्रुप में आपकी भूमिका, जैसे 'प्रोजेक्ट मैनेजर', 'कोच', 'मॉडरेटर', 'डिजाइनर' आदि को पहचानने में मदद करेगा। रिपोर्ट के अनुसार हर यूजर अपने लिए खुद टैग सेट कर सकता है, इसमें ग्रुप एडमिन का कोई दखल नहीं होगा। टैग की अधिकतम लंबाई 30 कैरेक्टर्स तक हो सकती है। यह टैग सिर्फ उसी ग्रुप में दिखाई देगा जहां इसे सेट किया गया है। यह टैग WhatsApp को फिर से इंस्टॉल करने या डिवाइस बदलने पर भी नहीं हटेगा।

