WhatsApp पर बिना मोबाइल नंबर शेयर किए करें चैट, आ रहा है नया Username फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

अगर आप किसी नए व्यक्ति से WhatsApp पर बात करना चाहते हैं लेकिन अपना मोबाइल नंबर शेयर नहीं करना चाहते तो जल्द ही यह संभव होगा। WhatsApp एक नया Username फीचर ला रहा है, जिसकी मदद से यूजर्स बिना फोन नंबर बताए भी बातचीत शुरू कर सकेंगे। कंपनी ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इस सप्ताह से यूजर्स अपने पसंदीदा Username को पहले से रिजर्व कर सकेंगे।

बिना नंबर शेयर किए होगी चैट अब तक WhatsApp पर किसी से संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर देना जरूरी होता था। लेकिन नए Username फीचर के आने के बाद यूजर्स अपने फोन नंबर की जगह Username के जरिए दूसरे लोगों से जुड़ सकेंगे। इससे आपकी प्राइवेसी पहले की तुलना में और मजबूत होगी।

ग्रुप चैट में भी मिलेगा फायदा यह फीचर उन लोगों के लिए भी उपयोगी होगा जो किसी नए ग्रुप, जैसे स्कूल, सोसायटी, स्पोर्ट्स टीम या किसी इवेंट के WhatsApp ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अपना मोबाइल नंबर सभी सदस्यों के साथ साझा नहीं करना चाहते।

अभी से रिजर्व कर सकेंगे Username WhatsApp ने बताया कि दुनिया भर में उसके 3 अरब से अधिक यूजर्स हैं। ऐसे में कई लोगों के पसंदीदा नाम एक जैसे हो सकते हैं। इसी वजह से कंपनी ने फीचर लॉन्च होने से पहले ही Username रिजर्व करने की सुविधा शुरू की है, ताकि यूजर्स अपनी पसंद का नाम सुरक्षित कर सकें। अगर Username चुनने में परेशानी होती है तो WhatsApp एक Username Generator भी उपलब्ध कराएगा, जो आपके लिए उपयुक्त Username सुझाएगा।

बिजनेस और क्रिएटर्स को मिलेगा खास विकल्प छोटे कारोबार, कंटेंट क्रिएटर्स और संस्थानों के लिए WhatsApp अपने Instagram या Facebook पर पहले से इस्तेमाल किए जा रहे Username को WhatsApp पर भी क्लेम करने का विकल्प देगा। इससे सभी प्लेटफॉर्म पर एक जैसी डिजिटल पहचान बनाए रखना आसान होगा।

प्राइवेसी रहेगी और मजबूत WhatsApp के अनुसार Username की कोई सार्वजनिक डायरेक्टरी नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति आपका Username खोज नहीं सकेगा। केवल वही लोग आपसे संपर्क कर पाएंगे जिन्हें आपका सटीक Username पता होगा। इसके अलावा कंपनी एक वैकल्पिक Username Key फीचर भी देगी, जिसके जरिए यूजर यह तय कर सकेगा कि कौन उससे संपर्क कर सकता है।

फोन नंबर रहेगा छिपा जब Username फीचर पूरी तरह शुरू हो जाएगा और आपने इसे सक्रिय कर लिया होगा, तब किसी नए व्यक्ति या बिजनेस से पहली बार चैट करते समय आपका मोबाइल नंबर दिखाई नहीं देगा।

ऐसे करें Username रिजर्व

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Username विकल्प चुनकर अपना पसंदीदा Username रिजर्व करें। कंपनी ने बताया है कि आने वाले महीनों में यह फीचर चरणबद्ध तरीके से सभी देशों में जारी किया जाएगा। आपके देश में उपलब्ध होने पर WhatsApp ऐप के भीतर ही इसकी सूचना दी जाएगी।