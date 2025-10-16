यूट्यूब डाउन होने से लाखों यूजर्स परेशान, स्क्रीन पर दिखा यह मैसेज

नई दिल्ली , गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (10:41 IST)

Youtube Down news in hindi : गूगल का वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब गुरुवार सुबह अचानक ठप हो गया। इस वजह से दुनियाभर के लाखों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। यूट्यूब डाउन होते ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर #YouTubeDown ट्रेंड करने लगा।

आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector के मुताबिक भारतीय समयानुसार सुबह करीब 5:23 बजे तक 3.4 लाख से ज्यादा रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जो हाल के महीनों में यूट्यूब की सबसे बड़ी तकनीकी गड़बड़ियों में से एक बताई जा रही है।

कई यूजर्स ने बताया है कि उनके यूट्यूब पर वीडियो लोड नहीं हो रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि उन्हें सर्च रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं और कमेंट सेक्शन भी खाली दिखाई दे रहा था। कई यूजर्स अपने अकाउंट से लॉग आउट हो गए, जबकि कुछ को होमपेज पर एरर मैसेज दिखाई दिया।

भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों में एक साथ यह समस्या देखने को मिली है। बहरहाल अब यूट्यूब पहले की तरह ही काम कर रहा है।

