3 क्रिकेटरों की मौत के बाद अफगानिस्तान का पाक दौरा रद्द, राशिद ने किया ट्वीट

WD Sports Desk

, शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (13:40 IST)
अफगानिस्तान ने पक्तिका में तीन अफगान क्रिकेटरों की हत्या के बाद पाकिस्तान की भागीदारी वाली आगामी त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला से नाम वापिस लेकर इसे ‘पाकिस्तानी शासन द्वारा कराया गया कायरतापूर्ण हमला’ करार दिया है।पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच श्रृंखला 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जानी थी।अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तल्ख बयान में कहा कि अपने खिलाड़ियों कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून की शहादत से वह काफी दुखी हैं जिनकी पकतीका प्रांत के अरगुन जिले में पांच अन्य के साथ हत्या कर दी गई थी जब वे प्रांत की राजधानी शराना से एक दोस्ताना मैच खेलकर लौट रहे थे।

इस घटना में सात अन्य घायल हुए हैं।एसीबी ने एक बयान में कहा ,‘‘ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पक्तिका प्रांत के अरगुन जिले में अपने बहादुर क्रिकेटरों की शहादत पर दुख व्यक्त करता है। पाकिस्तानी शासन ने एक कायरतापूर्ण हमले में उन्हें निशाना बनाया।’’ इसमें कहा गया ,‘‘ अफगानिस्तान के खेल जगत, खिलाड़ियों और क्रिकेट परिवार के लिये यह बड़ी क्षति है। पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने और इस घटना की जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर के आखिर में पाकिस्तान में होने वाली त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला से नाम वापिस लेने का फैसला किया है।’’बयान में कहा गया ,‘‘ अल्लाह सभी शहीदों को जन्नत बख्शे और घायलों को जल्दी स्वस्थ करे।’’
विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांत के अरगुन और बरमाल जिलों में हवाई हमले किये हैं जिससे दोनों देशों के बीच संघर्षविराम भी खत्म हो गया है।स्टार स्पिनर राशिद खान ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों में नागरिकों की मौत से वह काफी दुखी हैं।

उन्होंने एक्स पर एक बयान में लिखा ,‘‘ नागरिक ठिकानों पर हमला करना अनैतिक और बर्बर है। यह अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी कार्रवाई मानवाधिकार का हनन है और इस पर ध्यान जाना चाहिये।’’
राशिद ने कहा ,‘‘ मासूमों की मौतों को देखते हुए मैं पाकिस्तान के साथ आगामी श्रृंखला नहीं खेलने के एसीबी के फैसले के साथ हूं। कठिन समय में अपने वतन के लोगों के साथ हूं। हमारे देश की गरिमा से बढकर कुछ नहीं है।’’

पूर्व कप्तान गुलबदिन नायब ने कहा ,‘‘ पक्तिका के अरगुन में कायरतापूर्ण सैन्य हमले से हम दुखी हैं जिसमें कई मासूम नागरिकों और क्रिकेटरों की जानें गई हैं।’’उन्होंने कहा ,‘‘ पाकिस्तानी सेना की यह क्रूर कार्रवाई हमारे लोगों, हमारे गौरव और आजादी पर हमला है लेकिन इससे अफगान जज्बा नहीं टूटेगा ।’’

हरफनमौला समीउल्लाह शिनवारी ने कहा ,‘‘ पक्तिका के अरगुन जिले में हमारे बहादुर खिलाड़ियों की शहादत की खबर से दुखी हूं जिन पर दोस्ताना क्रिकेट मैच के बाद पाकिस्तानी सैन्य शासन ने हमला किया।’’उन्होंने एक्स पर लिखा ,‘‘ यह सिर्फ पक्तिका ही नहीं बल्कि पूरे देश और क्रिकेट समुदाय के लिये दुखद है। मैं पीड़ितों के परिवारों , पक्तिका के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हम उनकी यादों और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे।’

