ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गिल की वापसी के बाद सभी प्रारूपों में एक कप्तान होना तय

Advertiesment
हमें फॉलो करें asia cup

WD Sports Desk

, बुधवार, 20 अगस्त 2025 (13:21 IST)
विश्व कप से महज छह महीने पहले शुभमन गिल को टी20 टीम का उपकप्तान बनाये जाने से साफ है कि भारतीय क्रिकेट निकट भविष्य में हर प्रारूप के लिये एक ही कप्तान की अपनी जांची परखी नीति पर ही भरोसा करने जा रहा है। रोहित शर्मा अभी भी वनडे कप्तान है और टी20 विश्व कप में सूर्यकुमार यादव भारत की कप्तानी करेंगे लेकिन ‘युवराज’ गिल की भारतीय क्रिकेट के नये ‘किंग’ के तौर पर ताजपोशी में महज छह महीने का समय बाकी है।

ALSO READ: टैलेंट, फॉर्म, लीडरशिप सब कुछ, फिर भी टीम इंडिया से बाहर अय्यर, गौतम पर फूटा फैंस का गुस्सा



मुख्य कोच गौतम गंभीर और मौजूदा चयन समिति कप्तानी के मसले पर एकमत हैं। ऐसे में फिट और उपलब्ध होने पर गिल दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में होने वाले 2027 विश्व कप और लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 में भारत की कप्तानी कर सकते हैं।
 
चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने हर प्रारूप में एक कप्तान के सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन शीर्ष क्रम में गिल की मौजूदगी के बारे में उन्होंने कहा ,‘‘ इंग्लैंड में गिल के अच्छे प्रदर्शन की हम सभी को उम्मीद थी लेकिन उन्होंने अपेक्षा से भी बेहतर प्रदर्शन किया।’’
 
उन्होंने कहा ,‘‘ शीर्षक्रम के लिये इस समय कुछ विकल्प है और शुभमन शानदार फॉर्म में भी है। दुबई में विरोधी टीम और हालात को देखकर अंतिम एकादश का चयन होगा।’’


ALSO READ: Asia Cup : श्रेयस-यशस्वी टीम से बाहर, अगरकर के बयान ने फैंस को और भड़काया

पच्चीस साल के गिल ने अपना पिछला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 2024 में पल्लेकेले में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। वह अब सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम में अक्षर पटेल की जगह उप-कप्तान होंगे। भारत को एशिया कप के ग्रुप ए में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ रखा गया है।

गिल को टीम में शामिल किया जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच मैचों की ड्रॉ (2-2) रही श्रृंखला में चार शतक जड़े थे।

टीम प्रबंधन को हालांकि गिल के बल्लेबाजी क्रम को लेकर काफी सोच-विचार करना होगा क्योंकि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पिछले कुछ समय से शीर्ष क्रम में एक प्रभावी जोड़ी बनाई है।अगरकर ने इसे सिरदर्द मानने के बजाय एक अच्छी समस्या करार दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘अब (शीर्ष क्रम के लिए) अधिक विकल्प हैं और शुभमन वैसे भी शानदार लय में हैं। यह टीम जब दुबई पहुंचेगी तो प्रतिद्वंद्वी टीम और परिस्थितियों के अनुसार अंतिम एकादश पर फैसला कर सकते हैं।’’


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Asia Cup के लिए प्रो-वेलोसिटी बैट से पॉवरहिटिंग मजबूत कर रहे हैं बांग्लादेशी

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels