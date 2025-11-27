Festival Posters

दर्शकों ने लगाए गंभीर हाय हाय के नारे, सितांशु कोटक ने कराया चुप (Video)

WD Sports Desk

, गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (13:00 IST)
भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनने के बाद पहली बार गौतम गंभीर की बुधवार को  बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में कुछ प्रशंसकों के समूह ने ‘गंभीर हाय हाय' के नारे लगाए जो दक्षिण अफ्रीका से दूसरे टेस्ट में मिली 408 रन की हार से काफी नाराज थे।

गंभीर ने 2024 में यह पद संभाला था। हार से नाराज गुस्से में प्रशंसकों ने एक स्टैंड में ‘गंभीर हाय हाय, वापस जाओ’ के नारे लगाने शुरू कर दिए। फिर स्टेडियम के अंदर ये नारे जोर जोर से गूंजने लगे। कोच ने कुछ देर के लिए गैलरी की तरफ देखा, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
तुरंत ही खिलाड़ियों का ध्यान भी इस ओर गया। अंतिम एकादश के कई सदस्यों का ध्यान भी उनके नारों से भीड़ पर गया और वे इस हंगामे को घूर रहे थे।तभी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भीड़ को शांत रहने का इशारा किया। इसके तुरंत बाद सिराज और सहायक कोच सितांशु कोटक गैलरी के पास गए और उन्होंने इन खेल प्रेमियों से शांति की अपील की। समर्थकों का गुस्सा साफ दिख रहा था।गंभीर के कार्यकाल में भारतीय टीम अपनी सरजमीं पर पांच टेस्ट हार चुकी है।

सितांशु कोटक ने यहा तक कहा कि आप उस आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं जो देश के लिए इतना बोलता है। ट्विटर पर साझा हुए कुछ वीडियो में तो यहां तक देखा गया कि पुलिस को दर्शक दीर्घा में जाना पड़ा और क्रिकेट प्रशंसको को स्टेडियम के बाहर का रास्ता दिखाया।

