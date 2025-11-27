दर्शकों ने लगाए गंभीर हाय हाय के नारे, सितांशु कोटक ने कराया चुप (Video)

तुरंत ही खिलाड़ियों का ध्यान भी इस ओर गया। अंतिम एकादश के कई सदस्यों का ध्यान भी उनके नारों से भीड़ पर गया और वे इस हंगामे को घूर रहे थे।तभी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भीड़ को शांत रहने का इशारा किया। इसके तुरंत बाद सिराज और सहायक कोच सितांशु कोटक गैलरी के पास गए और उन्होंने इन खेल प्रेमियों से शांति की अपील की। समर्थकों का गुस्सा साफ दिख रहा था।गंभीर के कार्यकाल में भारतीय टीम अपनी सरजमीं पर पांच टेस्ट हार चुकी है।
He has to go to Ranchi next. This is about to get really interesting. We're seated.
When Indian fans were booing Gautam Gambhir after the shambolic home Test series loss, the batting coach asked them to stop by saying, “Aadmi India ke liye itna bolta hai aur aap ‘hai hai’ bol rahe ho.”
सितांशु कोटक ने यहा तक कहा कि आप उस आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं जो देश के लिए इतना बोलता है। ट्विटर पर साझा हुए कुछ वीडियो में तो यहां तक देखा गया कि पुलिस को दर्शक दीर्घा में जाना पड़ा और क्रिकेट प्रशंसको को स्टेडियम के बाहर का रास्ता दिखाया।
Why does this batting coach, Sitanshu Kotak, defend Gambhir so much?