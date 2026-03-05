33 गेंदों में टी-20 विश्वकप का सबसे तेज शतक लगाया फिन एलेन ने (Video Highlights)

टी20 विश्व कप में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाने वाले न्यूजीलैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने कहा कि उन्होंने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के अजेय अभियान को रोकने के लिए उसकी हर चुनौती का डटकर सामना करने की रणनीति अपनाई थी जिसमें उनकी टीम सफल रही।





दक्षिण अफ्रीका टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रही टीम के रूप में सेमीफाइनल में पहुंची थी, क्योंकि वह लगातार सात जीत के साथ प्रतियोगिता में एकमात्र अजेय टीम थी। दक्षिण अफ्रीका ने ग्रुप चरण में न्यूजीलैंड को भी हराया था और सुपर आठ में टूर्नामेंट के मेजबान और प्रबल दावेदार भारत को भी पराजित किया था।







Joint third-fastest T20I century and the joint fastest among Test-playing nations — Finn Allen, take a bow! #FinnAllen #T20Is #NewZealand #Sportskeeda pic.twitter.com/TF1NxsqI4y — Sportskeeda (@Sportskeeda) March 4, 2026 केवल 33 गेंद में शतक लगाने वाले एलन ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने बस यही उम्मीद की थी कि (कप्तान मिचेल) सैंटनर टॉस जीतें और पहले बल्लेबाजी का फैसला करें, तो यह पहला चरण पूरा हो गया और उसके बाद उसकी चुनौती का डटकर मुकाबला करना था। मैच पर पकड़ बनाना था और किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटना था।’’



लेकिन न्यूजीलैंड ने बुधवार को यहां ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में पिछली बार के उपविजेता को नौ विकेट से हराकर उसे बाहर कर दिया। उसने 43 गेंद शेष रहते जीत हासिल की।केवल 33 गेंद में शतक लगाने वाले एलन ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने बस यही उम्मीद की थी कि (कप्तान मिचेल) सैंटनर टॉस जीतें और पहले बल्लेबाजी का फैसला करें, तो यह पहला चरण पूरा हो गया और उसके बाद उसकी चुनौती का डटकर मुकाबला करना था। मैच पर पकड़ बनाना था और किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटना था।’’

पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम पावरप्ले में लय हासिल करने में नाकाम रही, क्योंकि ऑफ-स्पिनर कोल मैककॉन्ची ने दूसरे ओवर में लगातार गेंदों पर क्विंटन डीकॉक और रयान रिकेल्टन के विकेट ले लिए। इसके बाद रचिन रविंद्र और मैट हेनरी ने शिकंजा कसने में देर नहीं लगाई।





एलन ने कहा, ‘‘गेंदबाजों ने हमारे लिए लय बनाई। जिस विकेट को हम बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा मान रहे थे, उस पर शुरुआती विकेट लेना बेहद महत्वपूर्ण था।‘‘





उन्होंने कहा, ‘‘उनके (दक्षिण अफ्रीका के) पास अविश्वसनीय रूप से मजबूत बल्लेबाजी लाइन-अप है लेकिन हमारे गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करके हमारी जीत की नींव रखी।’’





न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने अहमदाबाद में ग्रुप चरण में दक्षिण अफ्रीका से मिली हार का भी विश्लेषण किया और उससे मिली सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित किया।







ICC just uploaded Finn Allen 's 33 ball century in one reel.



Dream for BCCI. pic.twitter.com/BrvUBZ0x2P — (@Flicks_it) March 5, 2026 एलन ने कहा कि हालांकि ईडन गार्डन्स में अधिकतर दर्शक तटस्थ थे, लेकिन उनके माता-पिता संभवतः उन कुछ लोगों में शामिल थे जो न्यूजीलैंड में अपने घर पर लाइव मैच देख रहे थे, जहां तब सुबह का समय था। न्यूजीलैंड भारतीय समयावधि से साढ़े सात घंटे आगे है।एलन ने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि मेरे माता-पिता पूरा मैच देख रहे थे। उम्मीद है कि उन्हें मुझ पर गर्व होगा।’’



उन्होंने कहा, ‘‘हमने उनके खिलाफ खेले गए पहले मैच का बारीकी से विश्लेषण किया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया लेकिन उनके खिलाफ खेलने से हमें उनकी रणनीतियों के बारे में थोड़ा जानकारी मिली और हमने उसका फायदा उठाने की कोशिश की।’’एलन ने कहा कि हालांकि ईडन गार्डन्स में अधिकतर दर्शक तटस्थ थे, लेकिन उनके माता-पिता संभवतः उन कुछ लोगों में शामिल थे जो न्यूजीलैंड में अपने घर पर लाइव मैच देख रहे थे, जहां तब सुबह का समय था। न्यूजीलैंड भारतीय समयावधि से साढ़े सात घंटे आगे है।एलन ने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि मेरे माता-पिता पूरा मैच देख रहे थे। उम्मीद है कि उन्हें मुझ पर गर्व होगा।’’

एलन ने कहा कि रविवार को होने वाले फाइनल से पहले यह जीत न्यूजीलैंड के मनोबल को काफी बढ़ाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘अब हमारा सामना नई टीम से होगा। परिस्थितियां तथा और भी कुछ काफी अलग होगा लेकिन हम इस मैच से मिले सकारात्मक पहलुओं पर गौर करेंगे और नए सिरे से शुरुआत करने पर ध्यान देंगे। मुझे लगता है कि अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें तो किसी को भी हरा सकते हैं।’’

