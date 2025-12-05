rashifal-2026

INDvsSA के खिताबी मुकाबले में खराब प्रदर्शन और चोटों के कारण दोनों टीमों को करने पड़ेंगे बदलाव

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (18:47 IST)
INDvsSA भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में वनडे सीरीज का निर्णायक मुक़ाबला शनिवार को खेला जाना है। रांची में करीबी जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम को रायपुर में करारी हार मिली थी। 359 रनों के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने चार गेंद शेष रहते हासिल कर लिया था।

इन दोनों मैचों से एक बड़ी सीख भारतीय टीम को यह मिली है कि उनका गेंदबाजी आक्रमण दोनों ही मौक़ों पर कमज़ोर साबित हुआ है। हालांकि यह भी तथ्य है कि दोनों मैचों में टॉस हारकर भारतीय गेंदबाजों को ओस के समय दूसरी पारी में गेंदबाजी करनी पड़ी थी। इस मैच में एक बार फिर भारत की गेंदबाजी पर ही सभी की निगाहें रहने वाली हैं। इसके साथ ही टीम का मध्यक्रम भी अब तक आलोचकों के निशाने पर रहा है।

इस सीरीज के पहले दो मैचों में लगातार बल्लेबाजी आसान रही है और खूब रन बने हैं। अब यह देखना होगा कि निर्णायक मैच के लिए पिच किस तरह रहने वाली है। हालांकि इसके बाद भी भारत को कुछ चीजों पर काम करने की सख़्त जरूरत है। ख़ास तौर से भारत का तेज गेंदबाज़ी आक्रमण उतना डरावना नहीं लग रहा है, जितना जसप्रीत बुमराह की मौज़ूदगी में लगता है।

हर्षित राणा ने पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी और दूसरे मैच में भी उनकी गेंदबाजी ठीक रही थी। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा टीम को वह लाभ नहीं दिला पाए हैं, जिसकी उनसे अपेक्षा थी। अर्शदीप और हर्षित की जोड़ी का बने रहना तय है, लेकिन हो सकता है कि तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में प्रसिद्ध की जगह नीतीश रेड्डी को मौक़ा मिले।

इसके साथ ही वॉशिंगटन सुंदर का जिस तरह से इस्तेमाल मध्यक्रम में किया जा रहा है, उसका लाभ भी भारत को नहीं मिल रहा है। भारत के पास बेंच पर नीतीश रेड्डी के रूप में एक ऑलराउंडर है, लेकिन वह तीसरे तेज गेंदबाज़ की भूमिका को कितने अच्छे से निभा पायेंगे यह देखना होगा। इस हालत में भारत प्रसिद्ध के विकल्प के बारे में सोचेगी भी तो उन्हें काफ़ी मुश्किल होगी। तिलक वर्मा बेंच पर हैं और उन्हें लाकर मध्यक्रम को मजबूत किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका अपने विजयी एकादश में बदलाव तो नहीं करना चाहेगी, लेकिन उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ सकता है।

पिछले मैच में नांद्रे बर्गर को हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी और वह अपना कोटा पूरा नहीं कर पाए थे। हालांकि, जब रन चेज तनावपूर्ण हुआ था तब वह बल्लेबाजी के लिए तैयार दिख रहे थे। हालांकि, इस मैच में फ़िट होकर पूरे 10 ओवर डाल पाना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका को यह एक बदलाव करना पड़ सकता है। बल्लेबाज टोनी डीज़ॉर्ज़ी भी हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण रिटायर्ड हर्ट हुए थे। उनकी फ़िटनेस भी टीम के लिए चिंता का विषय हो सकती है।
भारत: केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल।

दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मारक्रम, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, मार्को यानसन, टोनी डी जॉर्जी , रुबिन हरमन, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेलटन, प्रेनेलन सुब्रायन।

मैच का समय- दोपहर 1.30 बजे

कहां देखें- स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या जियो हॉटस्टार पर

