रिकॉर्ड चेस करके भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बनाई वनडे विश्वकप फाइनल में जगह

WD Sports Desk

, गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (22:53 IST)
AUSvsIND भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक रिकॉर्ड चेस में हराकर एकदिवसीय विश्वकप में जगह बना ली। भारत ने जेमीमा रॉड्रिगेस के शानदार शतक की बदौलत 7 बार के गत विजेता ऑस्ट्रेलिया को फाइनल की दौड़ से ही बाहर कर दिया। अब भारत का मुकाबला 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से होगा। 
पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने फीबी लिचफील्ड के शतक से 338 रन बनाए। लेकिन जेमीमा का शतक उनके शतक पर भारी पड़ा। यह किसी भी एकदिवसीय स्कोर  में सबसे बड़े स्कोर का पीछा है। जेमीमा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाली इस विश्वकप में पहली बल्लेबाज बनी।

339 रनों के लक्ष्य का पीछ करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 13 रन के स्काेर पर सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (10) का विकेट गंवा दिया। उन्हें किम गार्थ ने पगबाधा आउट किया। इसके बाद 10वें ओवर में गार्थ ने स्मृति मंधाना (24) को भी अपना शिकार बना लिया। ऐसे संकट के समय जेमिमाह रॉड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर की जोड़ी ना केवल पारी को संभाला तेजी के साथ रन भी बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी हुई। 36वें ओवर में ऐनाबेल सदरलैंड ने हरमनप्रीत कौर को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। हरमनप्रीत कौर ने 88 गेंदों में 10 चौके और दो छक्के लगाते हुए 89 रनों की बेहतरीन पारी खेली। 41वें ओवर में दीप्ति शर्मा 17 गेंदों में (24) चौथे विकेट के रूप में रनआउट हुई।

42वें ओवर की चौथी गेंद पर रॉड्रिग्स ने एक रन देकर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने इस दौरान 115 गेंदों में 10 चौके लगाये। 46वें ओवर में सदरलैंड ने ऋचा घोष 16 गेंदों में 26 रन को आउटकर भारत को बड़ा झटका दिया। ऋचा घोष ने अपनी पारी में दो चौके और दो छक्के लगाये। अमनजोत कौर ने 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर भारत को पांच विकेट से जीत दिलाई। अमनजोत कौर ने आठ गेंदों में दो चौके लगाते हुए नाबाद 15 रन बनाये। जेमिमाह रॉड्रिग्स ने 134 गेंदों में 14 चौके लगाते हुए मैच विजयी नाबाद 127 रन बनाये।ऑस्ट्रेलिया की ओर से ऐनाबेल सदरलैंड और किम गार्थ ने दो-दो विकेट लिये।

