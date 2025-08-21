फुटबॉल लीजेंड ज़्लैटन ने दिया जसप्रीत बुमराह को जर्सी के रूप में बेहतरीन तोहफा

फुटबॉल लीजेंड ज़्लैटन इब्राहिमोविच ने भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को तोहफा दिया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दरअसल ज़्लैटन इब्राहिमोविच ने अपनी एसी मिलान जर्सी जसप्रीत बुमराह को भेंट में दी। इसमें स्पोर्ट्स एंकर और जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन ने मध्यस्थता निभाई। इस जर्सी को जसप्रीत बुमराह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर के रूप में शेयर किया।
एक फुटबॉल प्रेमी होने के नाते, बुमराह हमेशा से ही खेल के महानतम खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानते रहे हैं। हाल ही में, उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड से मिलने का मौका मिला, जब भारतीय टीम इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ खेल रही थी।
क्रिकेट और फुटबॉल के बीच इस अद्भुत मेलजोल के दौरान, खिलाड़ियों ने जर्सी की अदला बदली की थी और यादगार तस्वीरें साझा की, जिसने दुनिया भर के खेल प्रेमियों को रोमांचित कर दिया। इस आयोजन के बाद, बुमराह ने डिफेंडर हैरी मैग्वायर के साथ अपनी जर्सी की अदला-बदली की एक तस्वीर साझा की।
मैवायर ने उत्सुकता से बुमराह के साथ जर्सी की अदला-बदली की और उनकी प्रशंसा इंस्टाग्राम पर साझा की।
1 साल बाद टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दिखेंगे बुमराह
एशिया कप के तुरंत बाद अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला के होने के कारण बुमराह की उपलब्धता को लेकर कुछ संशय बना हुआ था।चयनकर्ताओं ने हालांकि बुमराह को चुनने का फैसला किया। वह पिछले साल हुए टी20 विश्व कप के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं।
बुमराह ने कार्यभार प्रबंधन (चोट और थकान से बचने के लिए) तहत इंग्लैंड दौरे पर पांच में से तीन टेस्ट मैच ही खेला था। अगरकर ने कहा कि उन्होंने बुमराह के कार्यभार प्रबंधन को लेकर कोई विशेष नियम नहीं बनाया है।
उन्होंने कहा, ‘‘फिलहाल कोई लिखित योजना नहीं है। इंग्लैंड श्रृंखला के बाद हमें अच्छा विश्राम मिला है। हम उनका ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं।’’