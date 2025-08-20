सट्टेबाजी ऐप से जुड़ने पर बुरे फंसे वसीम अकरम, हो सकती है कानूनी कार्यवाही

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम के खिलाफ खेल से जुड़े ऑनलाइन ‘जुआ और सट्टेबाजी’ मंच से जुड़ने और उसे बढ़ावा देने के लिए शिकायत दर्ज की गई है।शिकायतकर्ता मुहम्मद फैज ने लाहौर में राष्ट्रीय साइबर अपराध एजेंसी (NCCIA) में शिकायत दर्ज कराते हुए जुआ और सट्टेबाजी ऐप का कथित तौर पर प्रचार करने के लिए अकरम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।





फैज ने कहा कि यह पूर्व तेज गेंदबाज ब्रांड दूत के रूप में विदेशी सट्टेबाजी ऐप ‘बाजी’ से जुड़ा है।शिकायतकर्ता ने कहा, ‘‘सोशल मीडिया पर प्रसारित एक पोस्टर और एक वीडियो क्लिप में वसीम अकरम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए दिखाया गया है जिससे ऐप में आम लोगों के बीच रुचि पैदा हो गई है।’’शिकायतकर्ता ने एनसीसीआईए से आग्रह किया है कि इलेक्ट्रॉनिक अपराध अधिनियम 2016 के तहत अकरम के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।





5 वनडे विश्वकप खेले हैं वसीम अकरम ने



वसीम अकरम संभवत: पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं। उन्होंने 1987, 1992, 1996, 1999 और 2003 में पाकिस्तान के लिए पांच विश्व कप खेले। पाक टीम में उनसे ज्यादा विश्वकप जावेद मियांदाद ने ही खेले थे।1992 विश्व कप के फाइनल में वह 'मैन ऑफ द मैच' थे और इसी विश्व कप में पाकिस्तान ने पहली ट्रॉफी अपने नाम की थी। उन्होंने खेले गए 38 मैचों में 23.83 के औसत से 55 विकेट लिए हैं। उनके नाम एक बार 5 विकेट दर्ज हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा 5/28 है जो 2003 विश्व कप में नामीबिया के खिलाफ था।साल 1999 में वह पाकिस्तान टीम को बतौर कप्तान फाइनल तक ले गए थे लेकिन टीम को उपविजेता बनकर ही संतोष करना पड़ा था।





1992 में विश्व कप जीतने वाले अकरम पाकिस्तान के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक हैं, जिन्होंने 104 टेस्ट मैचों में 414 विकेट और 356 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 502 विकेट लिए हैं।



