जो रूट का ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट शतक नहीं, मीडिया ने ऐसे उड़ाया मजाक

WD Sports Desk

, सोमवार, 10 नवंबर 2025 (17:59 IST)
भले ही जो रूट फैब फोर के सबसे कामयाब बल्लेबाज हो लेकिन अभी तक उनके तरकश से एक तीर गायब है। वह आज तक ऑस्ट्रेलिया में एक भी शतक नहीं लगा सके। इस बार एशेज में वह यह प्रण लेकर आए हैं लेकिन उससे पहले जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड उन्हें रोक पाएं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने उन्हें रोकने की कोशिश कर ली है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया उनको औसत (Average) जो कहकर पुकार रहा है।

पर्थ में होने वाले पहले टेस्ट से पहले अखबार The West Australian ने ना केवल यह बताया कि जो रूट का एक भी शतक ऑस्ट्रेलिया में नहीं है बल्कि यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया में उनका औसत सिर्फ 36 का है और पर्थ में उनका औसत सिर्फ 14 का है।


गौरतलब है कि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में इंग्लैंड की रन मशीन जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने में ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग भारत के राहुल द्रविड़ और दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए थे। रूट के 158वें टेस्ट में 13543 रन हो गए हैं और उन्होंने भारत के राहुल द्रविड़ (164 टेस्ट, 13288) कैलिस (166 टेस्ट, 13289) और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (168 टेस्ट, 13378) को पीछे छोड़ दिया है।रूट से आगे अब भारत के सचिन तेंदुलकर (200 टेस्ट, 15921) हैं।

वहीं  शतकों के मामलों में भी उनका नाम टेस्ट में सिर्फ सचिन से ही पीछे है। वह अब तक लाल गेंद में 39 शतक लगा चुके हैं।साल 2012 में नागपुर की विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में जो रूट ने भारत के खिलाफ टेस्ट पदार्पण किया था। साल 2012 से 2020 तक उन्होंने 17 टेस्ट शतक लगाए।

लेकिन COVID Pandemic में पता नहीं ऐसा क्या जादू चला कि वह अपने समकालीन बल्लेबाजों को पर करते चले गए। पिछले 4 साल में यानी कि साल 2021 से लेकर साल 2025 तक वह 20 शतक जड़ चुके हैं।जब जो रूट साल 2020 में 17 शतकों के साथ खड़े थे तब विराट कोहली 29 टेस्ट शतकों के साथ Fab4 में शीर्ष पर थे।पूर्व इंग्लैंड कप्तान जो रूट ने इस दौरान उन्होंने 54 की औसत से 5243 रन बनाए जिसमें 20 शतक शामिल थे।


