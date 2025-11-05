विराट कोहली और रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज से हुए ड्रॉप

या यह भी हो सकता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड 2027 का एकदिवसीय विश्वकप के लिए युवा चेहरों को आजमना चाहता हो और इन दोनों की उपस्थिति से विकल्प तलाशने में दिक्कत हो सकती हो। बहरहाल ऐसा माना जा रहा है कि ए टीम की घोषणा जल्द ही हो सकती है।‘
India A’s squad for one-day team: Tilak Varma (C), Ruturaj Gaikwad (VC), Abhishek Sharma, Riyan Parag, Ishan Kishan (WK), Ayush Badoni, Nishant Sindhu, Vipraj Nigam, Manav Suthar, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Prasidh Krishna, Khaleel Ahmed, Prabhsimran Singh (WK).
— BCCI (@BCCI) November 5, 2025कोहली और रोहित के नाम वनडे में संयुक्त रूप से 83 शतक और 25,000 से ज्यादा रन है। भारतीय क्रिकेट में इस बात की चर्चा है कि अक्टूबर 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक रोहित 40 और कोहली 39 साल के हो जायेंगे। ऐसे में क्या ये दोनों दिग्गज तब तक टिके रह पायेंगे।