विराट कोहली और रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज से हुए ड्रॉप

WD Sports Desk

, बुधवार, 5 नवंबर 2025 (17:25 IST)
विराट कोहली को उनके जन्मदिन पर एक ऐसा तोहफा मिला है जो शायद उनको पसंद नहीं आए। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए की टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा को मौका नहीं मिलेगा यह बोर्ड के सूत्रों ने लगभग पक्का कर दिया है।

13 नवंबर से राजकोट में होने वाली 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज से दोनों का नाम गायब होगा। फैंस ने अभी से कयास लगाने शुरु कर दिए हैं। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम एकदिवसीय मैच में जीत के हीरो बने यह दोनों खिलाड़ी ए टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते हों।
या यह भी हो सकता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड 2027 का एकदिवसीय विश्वकप के लिए युवा चेहरों को आजमना चाहता हो और इन दोनों की उपस्थिति से विकल्प तलाशने में दिक्कत हो सकती हो। बहरहाल ऐसा माना जा रहा है कि ए टीम की घोषणा जल्द ही हो सकती है।‘
कोहली और रोहित के नाम वनडे में संयुक्त रूप से 83 शतक और 25,000 से ज्यादा रन है। भारतीय क्रिकेट में इस बात की चर्चा है कि अक्टूबर 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक रोहित 40 और कोहली 39 साल के हो जायेंगे। ऐसे में क्या ये दोनों दिग्गज तब तक टिके रह पायेंगे।

