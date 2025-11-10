Festival Posters

घरेलू मैच में मिचेल स्टार्क की यॉर्कर ने उड़ाए एशेज से पहले इंग्लैंड के होश (Video)

WD Sports Desk

, सोमवार, 10 नवंबर 2025 (15:45 IST)
घरेलू मैच में मिचेल स्टार्क की एक बेहतरीन यॉर्कर गेंद ने एशेज खेलने आई इंग्लैंड के बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए हैं। शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी के दौरान मिचेल स्टार्क की इस गेंद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गौरतलब है कि इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया में एशेज खेलना है ऐसे में यह वीडियो उनकी चिंताएं बढ़ाने वाला है। यही नहीं न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते हुए मिचेल स्टार्क ने अपने 18 ओवर के स्पैल में 3 मैडल डाले और 91 रन देकर विक्टोरिया के 4 विकेट लिए।
टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप से संन्यास लेने वाले स्टार्क वेस्टइंडीज के टेस्ट दौरे से लौटने के बाद अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर रहे थे। एशेज से पहले उनके काम के बोझ को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जा रहा है। उन्होंने उन्होंने भारत के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज खेली थी लेकिन इससे पिछला एकदिवसीय मैच नवंबर 2024 में एडीलेड में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था।

स्टार्क ने हाल ही में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की ताकि वह खुद को Ashes, IPL, भारत में टेस्ट सीरीज और दो साल में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए तैयार रख सकें।

