घरेलू मैच में मिचेल स्टार्क की यॉर्कर ने उड़ाए एशेज से पहले इंग्लैंड के होश (Video)

टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप से संन्यास लेने वाले स्टार्क वेस्टइंडीज के टेस्ट दौरे से लौटने के बाद अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर रहे थे। एशेज से पहले उनके काम के बोझ को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जा रहा है। उन्होंने उन्होंने भारत के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज खेली थी लेकिन इससे पिछला एकदिवसीय मैच नवंबर 2024 में एडीलेड में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था।
Our Australian bowlers are off to a flyer before lunch in the #SheffieldShield— cricket.com.au (@cricketcomau) November 10, 2025
Starc, Lyon and Doggett all have a wicket early! pic.twitter.com/6miHCVA5Xt
Plenty of wickets among Australia's Ashes squad on day one of a blockbuster #SheffieldShield round!
स्टार्क ने हाल ही में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की ताकि वह खुद को Ashes, IPL, भारत में टेस्ट सीरीज और दो साल में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए तैयार रख सकें।
Mitchell Starc highlights: https://t.co/yoAkR3UKoy pic.twitter.com/djdjuO2C8t— cricket.com.au (@cricketcomau) November 10, 2025