पाकिस्तान ने श्रीलंका को एशिया कप में 8 विकेट पर 133 रन पर रोका

WD Sports Desk

, मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (22:13 IST)
PAKvsSL शाहीन शाह अफरीदी और हुसैन तलत की अगुआई में गेंदबाजों के प्रभावी प्रदर्शन से पाकिस्तान ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मैच में मंगलवार को यहां श्रीलंका को आठ विकेट पर 133 रन के स्कोर पर रोक दिया।

शाहीन (28 रन पर तीन विकेट), तलत (18 रन पर दो विकेट) और हारिस राऊफ (37 रन पर दो विकेट) की उम्दा गेंदबाजी के सामने श्रीलंका ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। लेग स्पिनर अबरार अहमद ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में आठ रन देकर एक विकेट चटकाया।

श्रीलंका को अच्छी साझेदारी के लिए जूझना पड़ा। टीम की ओर से कामिंदु मेंडिस 44 गेंद में दो छक्कों और तीन चौकों से 50 रन बनाकर शीर्ष स्कोर रहे। उन्होंने चमिका करुणारत्ने (नाबाद 17) के साथ सातवें विकेट के लिए 43 रन जोड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया जो पारी की सबसे बड़ी साझेदारी भी रही। कामिंदु के अलावा सिर्फ कप्तान चरिथ असलंका (20) ही 20 रन के स्कोर को छू पाए।

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और उनके गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित करते हुए पावर प्ले के भीतर ही विरोधी टीम का स्कोर तीन विकेट पर 53 रन कर दिया।

श्रीलंका ने मैच की दूसरी ही गेंद पर कुसाल मेंडिस (00) का विकेट गंवा दिया जिन्होंने शाहीन की गेंद पर तलत को कैच थमाया।कुसाल परेरा ने फहीम अशरफ पर छक्का जड़ा। सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका (08) ने भी शाहीन पर छक्का मारा लेकिन अगली गेंद पर विकेटकीपर मोहम्मद हारिस को कैच दे बैठे।

असलंका ने आते ही शाहीन पर छक्का मारा जबकि फहीम पर भी दो चौके जड़े लेकिन राऊफ ने परेरा (15) को फहीम के हाथों कैच कराके श्रीलंका को तीसरा झटका दिया।

कामिंदु ने राऊफ की लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के साथ तेवर दिखाए लेकिन तलत ने असलंका (20) और दासुन शनाका (00) को लगातार गेंदों पर पवेलियन भेजकर श्रीलंका का स्कोर 58 रन पर पांच विकेट कर दिया।

कामिंदु और वानिंदु हसरंगा ने इसके बाद विकेटों के पतन पर विराम लगाया लेकिन दोनों रन गति में इजाफा करने के नाकाम रहे।हसरंगा रन गति बढ़ाने के दबाव में स्पिनर अबरार अहमद की गेंद पर बोल्ड हो गए। उन्होंने 13 गेंद में 15 रन बनाए।

श्रीलंका की टीम 15 ओवर तक छह विकेट पर 88 रन ही बना सकी।कामिंदु ने तलत पर चौका जड़ा और फिर राऊफ पर चौके के साथ 17वें ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा किया।कामिंदु ने फहीम पर छक्का जड़ने के बाद शाहीन की गेंद पर दो रन के साथ 43 गेंद में अर्धशतक पूरा किया लेकिन अगली गेंद पर पगबाधा हो गए। (भाषा)

