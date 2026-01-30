rashifal-2026

सूर्या ने किया वेलकम, पर अपने घरेलू मैदान पर संजू सैमसन को सता रहा ड्रॉप होने का खतरा

Suryakumar Yadav

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (15:44 IST)
सूर्यकुमार यादव ने संजू सैमसन को तिरुवनंतपुरम में आने पर मजाकिया अंदाज में सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका निभाई। वह कह रहे थे चेट्टा को डिस्टर्ब ना करें। साथ वह संजू सैमसन से पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा है। इस पर संजू का जवाब था कि वह इस बार बहुत विशेष महसूस कर रहे हैं।

एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद स्थानीय जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। टीम प्रबंधन सैमसन पर नजर रखेगा। अपनी निर्भीक बल्लेबाजी के लिए मशहूर सैमसन इस श्रृंखला में रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। उनकी फॉर्म के बजाय उनकी तकनीकी कमजोरी चिंता का विषय है जिससे उनका आत्मविश्वास भी डगमगा गया है। वह सात फरवरी से शुरू होने वाले विश्व कप से पहले बड़ी पारी खेलने के लिए बेताब होंगे।

सैमसन अब अपनी गृह नगर में खेलेंगे और यहां के अपने समर्थकों के सामने शायद वह अपनी खोई हुई लय को फिर से प्राप्त कर लें।  लेकिन अगर कहीं उनके घरेलू मैदान पर ही उन्हें ड्रॉप कर दिया तो हो सकता है कि घरेलू दर्शक ही टीम इंडिया के खिलाफ ना खड़े हो जाए।

टीम के आगमन के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा साझा किए गए एक वीडियो से यह स्पष्ट हो गया कि वह देश के इस हिस्से में सुपरस्टार हैं।
कप्तान सूर्यकुमार यादव को हवाई अड्डे के निकास द्वार पर अपने ‘चेट्टा’ (बड़े भाई) के लिए मजाक में रास्ता साफ करते हुए देखा गया, जहां सैकड़ों प्रशंसक सैमसन और उनके साथियों की एक झलक पाने के लिए कतार में खड़े थे।

ईशान किशन के रूप में भारतीय टीम के पास सैमसन का मजबूत विकल्प मौजूद है। उन्होंने इस श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया है लेकिन इस विकेटकीपर बल्लेबाज को अज्ञात चोट के कारण पिछले मैच से बाहर बैठना पड़ा था।

महान पूर्व भारतीय एथलीट P.T .उषा के पति का हुआ निधन

