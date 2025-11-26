WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट की जीत के बाद बावुमा ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतना काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में जीतना इसके बाद दूसरे नंबर पर है। ’’उन्होंने कहा, ‘‘यह ऐसा कुछ है जो हम लंबे समय से ऐसा नहीं कर पाए थे। इसलिए महत्वाकांक्षा के मामले में यह निश्चित रूप से ऊपर है। ’’
This series win is definitely up there with winning the WTC: Bavuma pic.twitter.com/M14ndYzDZj— RevSportz Global (@RevSportzGlobal) November 26, 2025
November 26, 2025बावुमा ने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन से मिले ‘टिप्स’ की बात साझा की जिसमें ‘टॉस जीतने’ की बात की गई थी। मुंबई में एक पुरस्कार समारोह में बावुमा ने विलियमसन से ‘टिप्स’ मांगे थे क्योंकि न्यूजीलैंड ने पिछले साल भारत को उसकी सरजमीं पर 3-0 से मात दी थी।उन्होंने कहा, ‘‘मैं केन से एक पुरस्कार समारोह में मिला था, मैंने उनसे कुछ ‘टिप्स’ मांगने की कोशिश की तो उन्होंने ज्यादा खुलकर नहीं बताया लेकिन उन्होंने इतना कहा, ‘सुनिश्चित करो कि तुम टॉस जीत जाओ’। ’’दोनों टेस्ट में टेम्बा बावुमा टॉस भी जीते और मैच भी।