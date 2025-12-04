मध्यप्रदेश विधानसभा में कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन, बंदर के वेश और हाथ में उस्तरा लेकर जताय विरोध

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्षी दल कांग्रेस इस बार नए अंदाज में सरकार को घेर रहा है। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को कांग्रेस विधायकों बंदर और मदारी के वेश में पहुंचकर बंदर के हाथ में उस्तरा कहावत का सांकेतिक प्रदर्शन किया। जुन्नारदेव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके बंदर जैसी ड्रैसी पहनकर और हाथ में उस्तरा लेकर विधानसभा पहुंचे और विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया है।



नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि आज प्रदेश सरकार बंदर के हाथ में उस्तरा जैसा काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यह सरकार युवाओं के रोजगार, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था और किसानों के अधिकारों पर उस्तरा चला रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोज़गारी चरम पर है, स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं, कानून-व्यवस्था अस्त-व्यस्त है,और किसान न्याय और अधिकारों के लिए तरस रहे हैं।



सदन की कार्यवाही से विपक्ष का वॉकआउट- विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार और बाबू जंडेल ने अतिवृष्टि से किसानों की खराब हुई फसल का मुद्दा उठाया और सरकार से किसानों को तत्काल राहत राशि देने की मांग की। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने आरोप लगाया कि किसानों के खातों में कोई राहत राशि नीं डाली गई है और सरकार इस पर जवाब नहीं दे रही है। कांग्रेस विधायक के इस आरोप पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने जोरदार विरोध किया। इसके बाद सदन मे जबरदस्त हंगामे के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया।