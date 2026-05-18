MP Weather Update: पारा 45 डिग्री के पार, आग उगलती गर्मी से कब मिलेगी राहत? जानिए MP में मानसून की एंट्री डेट कौनसी है

Publish Date: Mon, 18 May 2026 (19:12 IST)
Updated Date: Mon, 18 May 2026 (19:16 IST)
मध्यप्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। कई जिलों में सूरज आग बरसा रहा है और लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। देश का हृदय आग के गोले की तरह तप रहा है। छतरपुर के खजुराहो में पारा रिकॉर्ड 46.8 डिग्री पहुंच गया, जो इतिहास का दूसरा सबसे गर्म दिन है। इससे पहले 29 अप्रैल 1993 को पारा 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मानसून को लेकर राहत भरी खबर दी है।
प्रदेश के 4 जिलों में पारा 44 डिग्री और 11 जिलों में 43 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है तथा तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।
दोपहर के समय सड़कें सुनसान नजर आने लगी हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक व डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में हर किसी की नजर अब मानसून पर टिकी हुई है, क्योंकि झमाझम बारिश ही इस तपती गर्मी से राहत दिला सकती है।
46 डिग्री के पार पहुंचा पार, पिछले साल से ज्यादा गर्मी
मई में पहली बार सोमवार को पूरा मध्य प्रदेश तप गया। तेज गर्मी की वजह से सोमवार को भोपाल में सड़क का डामर पिघल गया। भोपाल में पारा 44 डिग्री रहा। इंदौर में 44.3 डिग्री, ग्वालियर में 43.7 डिग्री, उज्जैन में 44 डिग्री और जबलपुर में तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रहा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में पिछले साल से भी ज्यादा गर्मी रही।
मौसम विभाग के अनुसार इस बार केरल में मानसून सामान्य समय से करीब पांच दिन पहले यानी 26 मई तक पहुंच सकता है। यदि मानसून तय समय से पहले केरल पहुंचता है तो इसका असर मध्य प्रदेश पर भी देखने को मिलेगा।
मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मध्य प्रदेश में मानसून 10 जून से 16 जून के बीच दस्तक दे सकता है।
सामान्य तौर पर प्रदेश में मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह 18 जून के बाद सक्रिय हुआ था। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि मानसून समय पर या उससे थोड़ा पहले पहुंच सकता है।
जानकारी के मुताबिक मानसून सबसे पहले मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों- खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर- से एंट्री ले सकता है। इसके बाद धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग ने इस साल मध्य प्रदेश में सामान्य मानसून रहने की संभावना जताई है। अनुमान है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होगी और औसतन 30 से 32 इंच तक वर्षा दर्ज की जा सकती है। इससे किसानों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
फिलहाल लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर में बेवजह घर से बाहर न निकलें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। आने वाले 2 से 3 सप्ताह तक गर्मी का असर जारी रह सकता है, लेकिन जून के दूसरे सप्ताह से मौसम बदलने की उम्मीद है। Edited by : Sudhir Sharma
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