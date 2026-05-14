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यूपी में आंधी-तूफान से 104 लोगों की मौत, एमपी-राजस्थान में हीट वेव-वॉर्म नाइट का अलर्ट

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UP Storm Deaths
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 14 May 2026 (18:22 IST) Updated Date: Thu, 14 May 2026 (18:43 IST)
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Heatwave Alert: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज-अयोध्या समेत 30 जिलों में बुधवार को आंधी-तूफान के कारण 104 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 21 मौतें प्रयागराज और 17 मौतें भदोही में हुईं। राज्य के बांदा शहर में तापमान 45.4°C रहा। आज 51 जिलों में तेज आंधी-बारिश का अलर्ट है। गोंडा में आंधी के कारण पेड़ उखड़ा और कार पर जा गिरा। फतेहपुर में तेज आंधी के कारण दुकानों पर लगे टिन शेड उड़ गए।

राजस्थान का जैसलमेर सबसे गर्म

मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में गर्मी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। बुधवार (13 मई) को लगातार चौथे दिन राज्य का जैसलमेर देश का सबसे गर्म शहर रहा, यहां 46.1°C तापमान रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज आज बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में तेज गर्मी का रेड अलर्ट है। 13 जिलों में हीटवेव की चेतावनी है।
 
वहीं, मध्य प्रदेश के 25 से ज्यादा जिलों में हीटवेव चल रही है, जो 18 मई तक जारी रह सकती है। बुधवार को खजुराहो में तापमान 45.4°C रहा। आज इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में वार्म नाइट का भी अलर्ट है। महाराष्ट्र का अकोला राजस्थान के जैसलमेर के बाद देश का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। यहां तापमान 45.9 डिग्री रहा। 
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लू की चेतावनी 

भारत विभाग के अनुसार इस हफ़्ते के कई दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।  विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खूब पानी पिएं, शरीर में पानी की कमी न होने दें। दिन के सबसे गर्म समय (दोपहर 12–4 बजे) में बाहर जाने से बचें। जितना हो सके ठंडी और छायादार जगहों पर रहें। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

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