आज पचमढ़ी में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की राहुल गांधी लेंगे क्लास, संगठन को मजबूत करने के देंगे टिप्स

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज मध्यप्रदेश आ रहे है। पचमढी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों के 10 दिन के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए राहुल गांधी आज दोपहर ढाई बजे दिल्ली से भोपाल पहुंचेगे, इसके बाद हेलिकॉप्टर से भोपाल से पचमढ़ी के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत पचमढ़ी में आयोजित कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक को राहुल गांधी संबोधित करने के साथ पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ वन-टू-वन चर्चा भी करेंगे।

2028 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस अपने संगठन को जमीनी स्तर पर फिर से खड़ा करने की कोशिश में है, जिसके तहत संगठन सृजन अभियान के तहत पिछले पार्टी ने जिला अध्यक्षों की नियुक्तित की थी और अब उन्हीं जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप पमचढ़ी में चल रहा है। जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में आयोजित अलग-अलग सत्रों में कांग्रेस के विभिन्न राज्यों से आए पार्टी के सीनियर नेता जिले में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने और उन्हें मजबूत बनाने के साथ भाजपा की प्रोप्रेगेंडा पॉलिटिक्स से निपटने के टिप्स दे रहे है। वहीं आज राहुल गांधी पार्टी के जिला अध्यक्षों को बूथ मजबूत करने के साथ बूल लेवल के कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने के टिप्ट देंगे।

गौरतलब है कि पहले 2023 के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्यप्रदेश में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 2023 के विधानसभा चुनाव मे हार के बाद जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी लेकिन लगभग दो साल के अपने कार्यकाल में जीतू पटवारी अपनी कोई छाप नहीं छोड़ पाए है।





वहीं पिछले दिनों जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में जिस तरह से सीनियर नेताओं को जिलों की कमान सौंपी गई थी उसके बाद भी पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। भोपाल और इंदौर जैसे बड़े जिलों में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और कामकाज के तरीके पर जिस तरह से सवालिया निशाना उठ रहे है, उससे कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। ऐसे मे पचमढ़ी में राहुल गांधी, कांग्रेस नेताओं और जमीनी स्तर पर काम करने वाले जिला अध्यक्षों को किस तरह के टिप्स के देते है, यह देखना दिलचस्प होगा।

राहुल गांधी का मध्यप्रदेश दौरा- दोपहर 2:30 बजे- भोपाल एयरपोर्ट आगमन

2:45 बजे – हेलीकॉप्टर से पचमढ़ी रवाना 3:45 बजे – पचमढ़ी में मध्यप्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठक

शाम 4:30 बजे – जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे 4:30 से 7:30 बजे – करीब 3 घंटे तक जिलाध्यक्षों को देंगे संगठन और चुनावी रणनीति के मंत्र

रात 8:00 बजे – सभी जिलाध्यक्षों और उनके परिवार वालों के साथ डिनर रात्रि विश्राम – पचमढ़ी के प्रतिष्ठित रवि शंकर भवन में

09 नवंबर, सुबह 11:00 बजे – भोपाल से बिहार के लिए रवाना