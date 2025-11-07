राहुल गांधी का दावा, चुनाव चोरी कर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी

Rahul Gandhi attacks PM Modi : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव चोरी कर प्रधानमंत्री बनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 'वोट चोरी' के बहुत सारे सबूत हैं। हम देश के युवाओं और Gen Z के सामने ये साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी 'चुनाव चोरी' कर प्रधानमंत्री बने हैं।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल ने कहा कि हरियाणा के चुनाव में होलसेल में 'वोट चोरी' हुई है। मैंने नकली वोट, फेक फोटोग्राफ जैसे कई सबूत रखे थे, इसका कोई जवाब नहीं आया है। वहीं, इस मामले में भाजपा चुनाव आयोग को बचाने में लगी है। सच्चाई यही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग मिलकर संविधान पर हमला कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि BJP ने इसी तरह से हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 'वोट चोरी' की है और अब यही काम बिहार में करने जा रही है। लेकिन हम देश के युवाओं को ये साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी कर प्रधानमंत्री बने हैं।

हरियाणा के चुनाव में WholeSale में 'वोट चोरी' हुई है।



मैंने नकली वोट, फेक फोटोग्राफ जैसे कई सबूत रखे थे, इसका कोई जवाब नहीं आया है। वहीं, इस मामले में BJP चुनाव आयोग को बचाने में लगी है।



सच्चाई यही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग मिलकर संविधान पर हमला कर रहे हैं।… pic.twitter.com/gmaV3UEPsR — Congress (@INCIndia) November 7, 2025

ज्यादा वोटिंग पर क्या बोली कांग्रेस : इस बीच कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बिहार में गुरुवार को प्रथम चरण का चुनाव पूरा हुआ है। हमारी सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से राज्य में इस बार वोटिंग ज्यादा हुई है और जब मतदान ज्यादा होता है, तो वह हमेशा सत्ता परिवर्तन के लिए होता है। उन्होंने कहा कि सरकार के 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिनमें 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।

नीतीश को धोखा दे रही है भाजपा : उन्होंने कहा कि जब गृहमंत्री अमित शाह से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब उन्होंने कहा कि यह विधायक तय करेंगे। फिर यही बात- ललन सिंह ने भी कह दी कि जो अमित शाह जी कह रहे हैं, वह सही है। इससे साफ हो गया कि BJP के लोग लोग नीतीश कुमार को धोखा दे रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र में किया, वही बिहार में करेंगे।

edited by : Nrapendra Gupta