नागरिक अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी समझें : IG गोयल

देवास , गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (20:59 IST)
Public Awareness Program, IG Ashok Goyal, Painting: मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत अशासकीय विद्यालय संगठन और इनोवेटिव स्कूल द्वारा जिला स्तरीय निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग भोपाल अशोक कुमार गोयल आईपीएस थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशासकीय शिक्षण संचालक संघ के अध्यक्ष के राजेश खत्री ने की। कार्यक्रम के विशेष अतिथि सचिव दिनेश मिश्रा थे।
 
इस अवसर पर आईजी गोयल ने कहा कि हमें अपने अधिकारों की जानकारी के साथ ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी ईमानदारी से करना चाहिए। आप निडर होकर रहें, पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। इनोवेटिव पब्लिक स्कूल के काउंसिल मेंबर का शपथ विधि समारोह का आयोजन भी किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों का स्वागत इनोवेटिव स्कूल के सचिव मिर्ज़ा मुशाहिद बैग के साथ प्रायवेट स्कूलों की ओर से प्रेमनाथ तिवारी, मिथलेश यादव, सुरेश चव्हाण, सुरेंद्र राठौर, हाजी शकील शेख, महबूब शेख जिला अभिभाषक संघ की और से चंद्रपाल सिंह सोलंकी ने किया। 
 
जिला स्तरीय चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता के विषय 'हमें युद्ध नहीं शांति चाहिए'  'मानव अधिकार और कर्तव्य'थे। इस प्रतियोगिता में 14 विद्यालयों के 500 से अधिक विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। विजेता और उपविजेता और अन्य प्रतिभागियों को अतिथियों के हाथों प्रमाणपत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थिति बच्चों को मानव अधिकारों से संबंधित पंपलेट का वितरण और वाचन किया गया। कौटिल्य स्कूल देवास के बच्चों द्वारा नाटक के माध्यम से मानव अधिकारों की जानकारी दी गई। साथ ही इनोवेटिव स्कूल के छात्र परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। स्कूल के बच्चों ने बैंड के साथ आकर्षक मार्चपास्ट निकाला। कार्यक्रम में सभी बच्चों और उपस्थितजनों ने अशोक कुमार गोयल का जन्मदिन मनाया। जिसके उपलक्ष्य में शहर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय महाकाल कॉलोनी के ग़रीब बच्चों को कॉपियां वितरित की गईं।
 
कार्यक्रम में उपस्थित राजेश खत्री ने कहा कि आयोग की ये पहल सराहनीय है। यातायात थाना प्रभारी पवन कुमार बागड़ी ने यातायात पुलिस द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की जानकारी दी। मुख्य अतिथि द्वारा विद्यालय प्रांगण में पौधा लगाया गया। सभी अतिथियों को स्मृति स्वरूप पौधे मिर्ज़ा मुशब्बिर बैग और सैयद सदाकत अली द्वारा भेंट किए गए। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य सैयद मक़सूद अली ने किया और आभार मिर्ज़ा मुशाहिद बैग ने माना। इस अवसर पर अनुज जायसवाल, फारूक पठान, चेतन यादव संजय देवल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

