गोविंदा की तबियत अचानक बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

मुंबई , बुधवार, 12 नवंबर 2025 (08:24 IST)

Govinda news in hindi : फिल्म अभिनेता गोविंदा की तबियत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के क्रिटीकेअर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर बताया जा रही है।

बताया जा रहा है कि गोविंदा मंगलवार रात लगभग साढ़े आठ बजे के आसपास गोविंदा अचानक अपने घर में बेहोश हो गए थे। पहले डॉक्टर के कहने पर उन्हें दवाई दी गई थी, लेकिन बाद में उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया।

अस्पताल में गोविंदा के कई टेस्ट किए गए। डॉक्टरों का कहना है कि गोविंदा की हालत अभी स्थिर है। हालांकि टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार है।

61 वर्षीय गोविंदा 165 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, दूल्हे राजा समेत कई सफल फिल्में दी। 2004 में मुंबई उत्तर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं।

edited by : Nrapendra Gupta