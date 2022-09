नैनीताल जा रहे हैं तो ये 5 जगह देखना न भूलें

नैनीताल घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून | Nainital best time to visit March to June.

1. नैनिताल नैना झील | Nainital Naina Lake : यहां कि प्रसिद्ध झील नैना झील है जिसे ताल भी कहा जाता है। ताल में बत्तखों के झुंड, रंग-बिरंगी नावें और ऊपर से बहती ठंडी हवा यहां एक अदभुत नजारा पेश करते हैं। ताल का पानी गर्मियों में हरा, बरसात में मटमैला और सर्दियों में हल्का नीला दिखाई देता है। एक समय में नैनीताल जिले में 60 से ज्यादा झीलें हुआ करती थीं।