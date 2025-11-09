Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, राहुल गांधी बोले- स्वच्छ हवा मांगने वालों पर हमला बंद हो

Advertiesment
हमें फॉलो करें delhi pollution

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 9 नवंबर 2025 (23:17 IST)
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। मीडिया खबरो के मुताबिक सिटीजंस ऑफ दिल्ली नाम से हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारी और छात्र पहुंचे। प्रदर्शन शुरू होते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया।
ALSO READ: असम में बैन होगा बहुविवाह, CM हेमंत बिस्वा सरमा का ऐलान- होगा 7 साल की जेल का प्रावधान
थोड़ी ही देर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की और कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए छात्रों में जेएनयू छात्रसंघ (JNUSU) अध्यक्ष अदिति मिश्रा, संयुक्त सचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय की आइसा (AISA) अध्यक्ष और सचिव सहित कई छात्राएं शामिल रहीं। इस प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी एक्स पर कहा स्वच्छ हवा का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, आवाज दबाई नहीं जा सकती।
ALSO READ: Shashi Tharoor : शशि थरूर की लालकृष्ण आडवाणी वाली टिप्पणी पर बढ़ा विवाद, क्या बोली कांग्रेस
रविवार को बहुत खराब स्तर पर वायु की गुणवत्ता 
दिल्ली में रविवार सुबह वायु गुणवत्ता इस मौसम के सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई और एक्यूआई 391 रहा। वैसे बाद में इसमें थोड़ी गिरावट आई। राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की चादर छा गई और तापमान सामान्य से काफी नीचे 11.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

असम में बैन होगा बहुविवाह, CM हेमंत बिस्वा सरमा का ऐलान- होगा 7 साल की जेल का प्रावधान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels