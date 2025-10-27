dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जेडीयू ने 16 नेताओं को पार्टी से निकाला, अमेरिका ने दिखाया पाकिस्तान को आईना

Advertiesment
हमें फॉलो करें Live news in Hindi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (08:52 IST)
बिहार चुनाव से पहले जेडीयू ने 16 नेताओं को पार्टी से निकाला : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में विद्रोह पर कार्रवाई करते हुए जेडीयू ने एक मौजूदा विधायक और दो पूर्व मंत्रियों सहित 16 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जिन्हें निष्कासित किया गया है उनमें से ज़्यादातर आधिकारिक एनडीए उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ मैदान में उतरे हैं। पार्टी ने निष्कासित नेताओं पर 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' में शामिल होने और जेडीयू की विचारधारा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। निष्कासित किए गए नेताओं में भागलपुर ज़िले के गोपालपुर से वर्तमान विधायक नरेंद्र नीरज उर्फ़ ​​गोपाल मंडल भी शामिल हैं, जो कई विवादों से चर्चा में भी रहे हैं।

10:41 AM, 27th Oct
दिल्ली में एसिड अटैक पीड़ित छात्रा ने सुनाई आप बीती :दिल्ली में कॉलेज जा रही 20 वर्षीय छात्रा पर तीन युवकों द्वारा एसिड फेंकने का मामला सामने आया है। छात्रा बुरी तरह से झुलस गई है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी पीड़िता का परिचित था। छात्रा ने न्याय की मांग की है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच छात्रा ने अपने ऊपर एसिड फेंके जाने की पूरी कहानी मीडिया को बताई है। पीड़िता ने बताया कि इस कांड में उसका परिचित जितेंद्र भी शामिल था, जो मुकुंदपुर इलाके का रहने वाला है। जांच में पता चला कि इशान ने अरमान नाम उसके दो दोस्तों ने उसे एसिड की बोतल दी थी, जिसे अरमान ने छात्रा पर फेंका। यह घटना तब हुई जब वह रोज़ की तरह कॉलेज जा रही थी। छात्रा ने बताया कि आरोपी लंबे समय से उसका पीछा कर रहे थे। घटना उत्तर दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके की है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता पर हमला करने वालों में उसका परिचित जितेंद्र भी शामिल था, जो मुकुंदपुर का रहने वाला है। जितेंद्र अपने साथियों इशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर आया था। जांच में सामने आया है कि इशान ने अरमान को एसिड की बोतल दी, जिसे उसने छात्रा पर फेंक दिया। हमले के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जितेंद्र पिछले कुछ महीनों से उसका पीछा कर रहा था और एक महीने पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था। छात्रा ने कहा, “जब मैं कॉलेज जा रही थी, उन्होंने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया। मैं न्याय चाहती हूं, इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए”

09:39 AM, 27th Oct
कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान : मध्यप्रदेश सरकार में बीजेपी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से छेडखानी वाले मामले में विवादित बयान दिया है। बता दें कि मीडिया में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ यौन हिंसा के आरोप पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन साथ ही कहा कि इसमें 'थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है'। कैलाश विजयवर्गीय ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, "खिलाड़ियों का अचानक वहां से निकल जाना, बिना किसी को बताए ये थोड़ी सी उनसे ग़लती हो गई है। क्योंकि वहां उनकी पर्सनल और पुलिस सिक्योरिटी भी थी" उनका कहना है कि खिलाड़ियों ने बाहर जाने की सूचना अपने कोच को नहीं दी थी।

08:59 AM, 27th Oct
अमेरिका ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया : ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ती की डींगें हांक रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसे आईना दिखा दिया। अमेरिका ने बता दिया कि भारत उसके लिए कितना खास है। टैरिफ को लेकर भले ही तरकार है, लेकिन भारत के साथ अमेरिका रिश्ते मजबूत करना चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शनिवार को कहा कि अमेरिका, पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं। खबरों के अनुसार रुबियो ने बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करते रहे हैं, लेकिन इससे भारत के साथ उसकी अच्छी दोस्ती को कोई नुकसान नहीं होगा। जब रुबियो से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या भारत ने अमेरिका-पाकिस्तान की नजदीकी पर चिंता जताई, तो रुबियो ने कहा कि भारतीय डिप्लोमेसी में समझदारी है। वे जानते हैं कि हमें कई देशों से रिश्ते रखने पड़ते हैं। उनके भी कुछ देशों से रिश्ते हैं। यह समझदारी भरी विदेश नीति का हिस्सा है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़खानी पर कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, कहा, खिलाड़ियों से गलती हुई

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels