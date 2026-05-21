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अन्ना आंदोलन से ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ तक : भारतीय लोकतंत्र में बदलाव की छटपटाहट

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cockroach janata party
BY: संदीप सिंह सिसोदिया
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भारत का लोकतंत्र केवल चुनावों की मशीन नहीं है, बल्कि यह समय-समय पर समाज की बेचैनी, उम्मीद और असंतोष का दर्पण भी रहा है। 1950 के दशक के नेहरूवादी आदर्शवाद से लेकर 2026 के मीम-प्रधान, सोशल मीडिया संचालित राजनीतिक विमर्श तक भारतीय राजनीति लगातार एक ऐसे समाज की कहानी कहती है जो हर पीढ़ी में “बदलाव” चाहता है, लेकिन हर बार उस बदलाव की परिभाषा बदल जाती है।

आज सोशल मीडिया पर उभरी तथाकथित “कॉकरोच जनता पार्टी” जैसी व्यंग्यात्मक डिजिटल राजनीति हो, या 2011 का अन्ना आंदोलन—दोनों के केंद्र में एक समान भावना दिखाई देती है: व्यवस्था से गहरा मोहभंग और एक वैकल्पिक राजनीतिक नैरेटिव की तलाश। फर्क सिर्फ इतना है कि अन्ना का आंदोलन सड़कों पर था, जबकि जेन-जी की राजनीति इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स और मीम संस्कृति के जरिए आकार ले रही है। 

1956 से 1977: आदर्शवाद से असंतोष तक

स्वतंत्रता के बाद भारत में लंबे समय तक जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। यह वह दौर था जब राजनीति विकास, समाजवाद और राष्ट्र-निर्माण की भाषा बोलती थी। लेकिन 1962 के चीन युद्ध, 1965 और 1971 के युद्ध, खाद्यान्न संकट और बेरोजगारी ने जनता के भीतर यह प्रश्न पैदा किया कि क्या सत्ता का केंद्रीकरण लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है।

1967 के चुनावों में पहली बार कांग्रेस की पकड़ कई राज्यों में कमजोर हुई। यही वह समय था जब भारतीय राजनीति में “विकल्प” शब्द जन्म लेने लगा।

फिर आया 1975 का आपातकाल। इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का निर्णायक मोड़ बना। प्रेस पर नियंत्रण, विपक्ष की गिरफ्तारी और नागरिक स्वतंत्रताओं के हनन ने जनता के भीतर सत्ता-विरोधी ऊर्जा पैदा की। 1977 में जनता पार्टी का उभार इसी बेचैनी का परिणाम था। भारतीय लोकतंत्र ने पहली बार यह साबित किया कि जनता सत्ता बदल सकती है।

1980 से 1990 : जाति, धर्म और पहचान की राजनीति

1980 के दशक में भारतीय राजनीति का चरित्र बदलने लगा। अब विमर्श “गरीबी हटाओ” से आगे बढ़कर पहचान-आधारित राजनीति में प्रवेश कर चुका था। मंडल कमीशन की सिफारिशों ने सामाजिक न्याय की राजनीति को जन्म दिया, जबकि राम मंदिर आंदोलन ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को नई ऊर्जा दी। इसी दौर में भारतीय जनता पार्टी का उभार शुरू हुआ।

यह वह समय था जब भारत में राजनीति केवल विचारधारा नहीं रही, बल्कि सामाजिक समूहों की आकांक्षाओं का युद्धक्षेत्र बन गई।

दूसरी ओर, भ्रष्टाचार के मुद्दे—विशेषकर बोफोर्स—ने जनता में यह धारणा मजबूत की कि सत्ता चाहे किसी की भी हो, व्यवस्था अंततः भ्रष्ट हो जाती है। यही भावना आगे चलकर अन्ना आंदोलन की जमीन बनी।

1991 से 2010 : उदारीकरण और नए भारत की राजनीति

1991 के आर्थिक उदारीकरण ने भारतीय लोकतंत्र को आर्थिक रूप से बदल दिया। एक नया मध्यम वर्ग पैदा हुआ, निजी मीडिया का विस्तार हुआ और राजनीति में “विकास” एक नए नारे के रूप में सामने आया।

अटल बिहारी बाजपेई ने गठबंधन राजनीति को स्थिरता दी, जबकि डॉ. मनमोहन सिंह के दौर में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। लेकिन इसी समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोप—2G, कोयला आवंटन, कॉमनवेल्थ—जनता के भीतर यह भावना पैदा कर रहे थे कि लोकतंत्र चुनाव तो करा रहा है, लेकिन जवाबदेही नहीं दे पा रहा।
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2011 : अन्ना आंदोलन और व्यवस्था-विरोध की राजनीति

2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन भारतीय राजनीति में एक मनोवैज्ञानिक विस्फोट था। दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन केवल लोकपाल की मांग नहीं था। वह उस मध्यम वर्ग की राजनीतिक एंट्री थी जो लंबे समय तक राजनीति गंदी है” कहकर दूरी बनाए हुए था।

यह आंदोलन सत्ता-विरोधी ऊर्जा का राष्ट्रीय विस्फोट था। लोगों को लगा कि शायद राजनीति को “ईमानदार” बनाया जा सकता है। इसी आंदोलन से आम आदमी पार्टी (AAP) का जन्म हुआ।

हालांकि समय के साथ यह भी पारंपरिक राजनीतिक दलों जैसी आलोचनाओं के घेरे में आ गई। लेकिन अन्ना आंदोलन ने एक स्थायी बदलाव किया—उसने नागरिकों को यह एहसास कराया कि राजनीति केवल नेताओं की चीज नहीं, बल्कि जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी का क्षेत्र भी हो सकती है।

2014 के बाद: व्यक्तित्व-प्रधान राजनीति और डिजिटल राष्ट्रवाद

2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक नया चरण शुरू हुआ जिसमें नेतृत्व, नैरेटिव और डिजिटल संचार सबसे बड़ी ताकत बन गए। नरेंद्र मोदी ने चुनावी राजनीति को अभूतपूर्व तरीके से केंद्रीकृत और ब्रांड-आधारित बनाया। राष्ट्रवाद, मजबूत नेतृत्व, कल्याणकारी योजनाएं और सोशल मीडिया—इन सबका मिश्रण भारतीय राजनीति का नया मॉडल बना।

विपक्ष लगातार यह प्रश्न उठाता रहा कि क्या संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, क्या लोकतंत्र अत्यधिक व्यक्ति-केंद्रित हो गया है, और क्या असहमति के लिए पर्याप्त जगह बची है? दूसरी ओर समर्थकों का तर्क था कि दशकों की नीतिगत सुस्ती के बाद भारत को निर्णायक नेतृत्व मिला है।

यानी भारतीय लोकतंत्र का विमर्श अब “वाम बनाम दक्षिण” से आगे बढ़कर “स्थिरता बनाम असहमति”, “राष्ट्रवाद बनाम उदारवाद” और “केंद्रीकरण बनाम संस्थागत संतुलन” के बीच घूमने लगा।

जेन-जी और ‘कॉकरोच राजनीति’: मीम, व्यंग्य और विद्रोह

2020 के दशक में राजनीति का नया चेहरा जेन-जी (Gen-Z) है—वह पीढ़ी जो टीवी डिबेट नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम क्लिप और यूट्यूब एल्गोरिद्म से राजनीतिक राय बनाती है। यह पीढ़ी वैचारिक रूप से स्थायी नहीं है। वह तेजी से प्रभावित होती है, तेजी से निराश होती है और तेजी से ट्रोल भी करती है।

इसी वातावरण में “कॉकरोच जनता पार्टी” जैसे व्यंग्यात्मक डिजिटल प्रयोग लोकप्रिय होते हैं। यह वास्तविक राजनीतिक दल से अधिक एक सांस्कृतिक संकेत है—एक ऐसी पीढ़ी का संकेत जिसे लगता है कि पारंपरिक राजनीतिक दल उसकी भाषा नहीं समझते।

कॉकरोच का प्रतीक यहां महत्वपूर्ण है। वह व्यवस्था की हर दरार में जीवित रहने वाली सत्ता-संरचनाओं का प्रतीक भी हो सकता है, और उस आम नागरिक का भी जो तमाम राजनीतिक विफलताओं के बावजूद जीवित है।

जेन-जी राजनीति को गंभीर वैचारिक युद्ध की तरह नहीं, बल्कि “सिस्टम हैक” की तरह देखती है। उसके लिए मीम भी राजनीतिक हथियार है।

क्या भारत बदलाव चाहता है या सिर्फ नया चेहरा?

भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि जनता हर दशक में बदलाव चाहती है, लेकिन अक्सर बदलाव का अर्थ केवल “नई सत्ता” रह जाता है।
  • 1977 में कांग्रेस के खिलाफ लहर थी।
  • 1989 में भ्रष्टाचार के खिलाफ।
  • 2011 में व्यवस्था के खिलाफ।
  • 2014 में निर्णायक नेतृत्व के पक्ष में।
  • और 2026 तक आते-आते यह असंतोष डिजिटल व्यंग्य और एंटी-एस्टैब्लिशमेंट इंटरनेट संस्कृति में बदल रहा है।
लेकिन, हर बार जनता की मूल मांग लगभग समान रही— अधिक जवाबदेही, कम भ्रष्टाचार, बेहतर अवसर, और ऐसी राजनीति जो नागरिक को केवल वोटर नहीं बल्कि सहभागी माने।

भारतीय लोकतंत्र की अगली परीक्षा

भारत का लोकतंत्र अभी भी जीवंत है क्योंकि यहां असंतोष दबता नहीं, नए रूप में लौटता है। कभी जेपी आंदोलन बनकर, कभी अन्ना आंदोलन बनकर  और कभी “कॉकरोच जनता पार्टी” जैसे इंटरनेट-व्यंग्य के रूप में।

यह बदलाव की बेचैनी लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी जीवन्तता का प्रमाण है। असल प्रश्न यह नहीं कि अगली सत्ता किसके पास होगी।

असल प्रश्न यह है कि क्या भारतीय राजनीति 21वीं सदी के उस नागरिक को समझ पाएगी जो जाति और धर्म से आगे रोजगार, अवसर, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और डिजिटल भागीदारी की राजनीति चाहता है।

यदि पारंपरिक दल इस बदलाव को नहीं समझेंगे, तो आने वाले वर्षों में भारत की राजनीति और अधिक अस्थिर, अधिक डिजिटल और अधिक अप्रत्याशित होती जाएगी। यहां — Martin Luther King Jr. की यह पंक्ति सटीक बैठती है कि राजनीति में सबसे बड़ा खतरा बुरे लोगों का नहीं, अच्छे लोगों की चुप्पी का होता है।”

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहां जनता अभी भी बोलती है, सवाल पूछती है, नाराज़ भी होती है और हर पीढ़ी में बदलाव का नया सपना गढ़ती है।

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About Writer संदीप सिंह सिसोदिया
वन-लाइनर बायो: IIM इंदौर से प्रशिक्षित और 20+ वर्षों का अनुभव रखने वाले डिजिटल मीडिया लीडर व वरिष्ठ संपादक, जिन्होंने BBC,  DW, Yahoo और MSN जैसे वैश्विक संस्थानों के साथ कार्य किया है। वे जियो-पॉलिटिक्स, पर्यावरण और समसामयिक  मुद्दों पर अपने प्रखर लेखन और गहन विश्लेषण के लिए विशेष रूप से.... और पढ़ें

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