शताब्दी वर्ष में संघ का संकल्प है संपूर्ण समाज को संगठित करना : सह सरकार्यवाह अरुणकुमार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह सरकार्यवाह अरुणकुमार ने कहा कि संघ की 100 वर्षों की यात्रा एक अविस्मरणीय यात्रा है, जो सरल नहीं थी। इस यात्रा में संघ ने देश धर्म, संस्कृति और समाज के किसी भी काम से मुंह नहीं मोड़ा। समाज को केंद्र में रखकर संघ ने काम किया और समाज का विश्वास जीतने में सफल रहा। वास्तव में संघ की 100 वर्षों की यात्रा समाज के समर्थन एवं स्वयंसेवकों की साधना के बिना संभव नहीं थी। संघ का कार्य वास्तव में समाज का कार्य है। आने वाले समय में अनेक चुनौतियां हैं, जिनका समाज को संगठित होकर प्रतिकार करना होगा।





समाज को पंच परिवर्तन के माध्यम से सबल बनाया जा सकता है, जिसके लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को संकल्पित होना पड़ेगा। राष्ट्रीय विरोधी शक्तियों के षड्यंत्रों को निष्फल करने के लिए एवं भारत को विश्व का ध्वजवाहक बनने के लिए समाज को संगठित होना होगा।





भारतीय समाज के सामने अनेक चुनौतियां आईं परंतु प्रत्येक अवसर पर वह चुनौतियों का सामना करते हुए न केवल दृढ़ता से खड़ा रहा बल्कि विश्व के विकास में भी योगदान दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपनी 100 वर्षों की यात्रा में समाज को केंद्र में रखकर ही काम किया। संघ का उद्देश्य बड़ा या प्रभावी होना नहीं था बल्कि संघ हमेशा चाहता था कि संघ और समाज एक हो जाएं। संगठित समाज एवं स्वयंसेवकों की मेहनत से हम इसमें सफल भी रहे।





अरुण कुमार ने कहा कि समाज में पंच परिवर्तन के माध्यम से ही बदलाव लाया जा सकता है। पंच परिवर्तन द्वारा समाज में समरसता के वातावरण की निर्मिति, पर्यावरण की रक्षा, अपनी सुदृढ कुटुंब व्यवस्था,स्वदेशी जीवनशैली का भाव तथा नागरिक अनुशासन जागृत करने जैसे कदम हमें उठाने होंगे। पंच परिवर्तन के आधार पर ही समाज का निर्माण करना होगा।





कार्यक्रम के आरंभ में अतिथियों ने परंपरानुसार शस्त्र पूजन किया। कार्यक्रम में पंच परिवर्तन का संदेश लिखित तख्तियां लिए बच्चों के साथ ही मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में शामिल हुईं। इस अवसर पर विशाल पथ संचलन भी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में अनुशासित स्वयंसेवक शामिल हुए।





राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर विजयादशमी पर्व पर रविवार को इंदौर महानगर के अंतर्गत आने वाले महानगर के 4 जिलों में 34 स्थानों से स्वयंसेवकों के प्रभावी पथ संचलन निकले। संचलन प्रातः 9 एवं सायं 4 से आरंभ हुए।





राष्ट्र जागरण के भाव के साथ अनुशासित कदमताल करते स्वयंसेवकों का विभिन्न स्थानों पर समाजजन एवं मातृशक्ति द्वारा पुष्प वर्षा कर आत्मीय एवं भव्य स्वागत किया गया। विभिन्न स्थानों से निकले पथ संचलन में समाज के वरिष्ठजन भी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए।

