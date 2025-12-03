आपका SIR फॉर्म जमा हुआ या नहीं, ऑनलाइन इस तरह करें चेक

SIR Form Online Checking: चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 4 दिसंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 11 दिसंबर, 2025 कर दिया गया है। अर्थात इस तिथि तक आप अपना एसआईआर फॉर्म बूथ लेबल ऑफिसर (बीएलओ) के पास जमा कर सकते हैं। इस बीच, बहुत से लोग अपने एसआईआर फॉर्म जमा भी कर चुके हैं, जिन्हें बीएलओ ने वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया है। कुछ लोगों को संशय भी है कि उनका एसआईआर फॉर्म अपलोड हुआ भी है या नहीं।

सबसे अहम सवाल यह है कि आपने अपना और अपने परिजनों के एसआईआर फॉर्म सही जानकारी के साथ बीएलओ के पास जमा कर दिए हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि वे चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड हुए हैं या नहीं। यहां हम आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका एसआईआर फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं।

सबसे पहले चुनाव आयोग की साइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं।

अपने मोबाइल नंबर/EPIC का उपयोग करके लॉग इन करें।



Fill Enumeration Form पर क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा।

ओटीपी भरने के बाद अपना राज्य चुनें। (वर्तमान में 9 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है।)

राज्य चुनने के बाद दाहिनी तरफ ईपिक नंबर का ऑप्शन आएगा। वहां अपना ईपिक नंबर डालें।

ईपिक नंबर डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यदि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है तो वहां Your form has already been submitted मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है।

इसी प्रक्रिया से आप निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म भी भर सकते हैं।



हालांकि इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। वैसे भी जिन एसआईआर आवेदनों में सही जानकारी लिखी गई है, वे चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। गलत जानकारी वाले आवेदनों को बीएलओ संबंधित व्यक्तियों को लौटा रहे हैं। यदि आपने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है तो पूरी प्रक्रिया का पालन कर आप अपना आवेदन बीएलओ या फिर ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala

