दिल्ली की CM आतिशी ने लिया बड़ा फैसला, 18 हजार से कम नहीं होगी किसी की सैलरी

Chief Minister Atishi's big decision regarding the minimum wage of workers : दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को असंगठित क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों के लिए 18,066 रुपए, अर्ध-कुशल के लिए 19,929 रुपए और कुशल श्रमिकों के लिए 21,917 रुपए न्यूनतम वेतन की घोषणा की।